Салат-закуска с кальмарами и огурцами: быстро и аппетитно, отлично и на праздник, и просто на ужин

Ищете изысканный и лёгкий салат, который украсит любой стол? Этот рецепт станет отличным выбором как для праздничного застолья, так и для ежедневного ужина. Нежное филе кальмара в сочетании с пикантным чесноком, плавленым сыром и свежими огурцами создаёт гармоничный вкусовой букет, а майонез добавляет сочности.
Ингредиенты:
Приготовление:
Приятного аппетита!
Сала́т (от итал. salato — «то, что засолено» через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.
Кальма́ры (лат. Teuthida) — ранее выделявшийся отряд десятируких головоногих моллюсков.
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