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Салат-закуска с кальмарами и огурцами: быстро и аппетитно, отлично и на праздник, и просто на ужин

1:21
Еда

Ищете изысканный и лёгкий салат, который украсит любой стол? Этот рецепт станет отличным выбором как для праздничного застолья, так и для ежедневного ужина. Нежное филе кальмара в сочетании с пикантным чесноком, плавленым сыром и свежими огурцами создаёт гармоничный вкусовой букет, а майонез добавляет сочности.

Салат с яйцами и огурцами
Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Салат с яйцами и огурцами

Ингредиенты:

  • Филе кальмара — 300 г
  • Плавленые сырки "Дружба" — 2 шт.
  • Яйца — 3 шт.
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Свежие огурцы — 2 шт.
  • Майонез — 3-4 ст. л.
  • Соль — по вкусу

Приготовление:

  1. Тщательно очистите филе кальмара от плёнок и отварите в подсоленной кипящей воде 2 минуты. Остудите и нарежьте тонкими полосками.
  2. Яйца сварите вкрутую, остудите, очистите и натрите на крупной тёрке.
  3. Плавленый сыр измельчите на тёрке.
  4. Чеснок пропустите через пресс или мелко нарежьте.
  5. Огурцы нарежьте тонкими полосками.
  6. Аккуратно смешайте все ингредиенты в глубокой миске, добавьте майонез и тщательно перемешайте. Попробуйте салат на вкус и при необходимости добавьте соль. Ваш салат-закуска готов!

Приятного аппетита!

Уточнения

Сала́т (от итал. salato — «то, что засолено» через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.

Кальма́ры (лат. Teuthida) — ранее выделявшийся отряд десятируких головоногих моллюсков. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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