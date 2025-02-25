Салат-закуска с кальмарами и огурцами: быстро и аппетитно, отлично и на праздник, и просто на ужин

1:21 Your browser does not support the audio element. Еда

Ищете изысканный и лёгкий салат, который украсит любой стол? Этот рецепт станет отличным выбором как для праздничного застолья, так и для ежедневного ужина. Нежное филе кальмара в сочетании с пикантным чесноком, плавленым сыром и свежими огурцами создаёт гармоничный вкусовой букет, а майонез добавляет сочности.

Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Салат с яйцами и огурцами

Ингредиенты:

Филе кальмара — 300 г

Плавленые сырки "Дружба" — 2 шт.

Яйца — 3 шт.

Чеснок — 2 зубчика

Свежие огурцы — 2 шт.

Майонез — 3-4 ст. л.

Соль — по вкусу

Приготовление:

Тщательно очистите филе кальмара от плёнок и отварите в подсоленной кипящей воде 2 минуты. Остудите и нарежьте тонкими полосками. Яйца сварите вкрутую, остудите, очистите и натрите на крупной тёрке. Плавленый сыр измельчите на тёрке. Чеснок пропустите через пресс или мелко нарежьте. Огурцы нарежьте тонкими полосками. Аккуратно смешайте все ингредиенты в глубокой миске, добавьте майонез и тщательно перемешайте. Попробуйте салат на вкус и при необходимости добавьте соль. Ваш салат-закуска готов!

Приятного аппетита!

Уточнения

Сала́т (от итал. salato — «то, что засолено» через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.



Кальма́ры (лат. Teuthida) — ранее выделявшийся отряд десятируких головоногих моллюсков.

