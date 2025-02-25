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Апельсиновые сырники: новый взгляд на привычное блюдо — тарелки опустеют, пока вы их жарите

1:56
Еда

Сырники — это знакомое с детства лакомство, которое многие любят на завтрак. Однако иногда хочется попробовать что-то новое и удивить себя и близких.

Сырники
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Сырники

Один из способов добавить новизну в привычный рецепт — использовать апельсиновую цедру. Этот ингредиент придаёт сырникам свежий и яркий цитрусовый аромат, который прекрасно сочетается с нежным творогом. Многие уже оценили этот секрет, и результат всегда впечатляет — тарелки пустеют моментально!

Ингредиенты:

  • 500 г творога (лучше выбрать жирностью 5-9%);
  • 2 яйца;
  • 3 ст. л. сахара;
  • Щепотка соли;
  • Цедра одного апельсина (мелко натёртая);
  • 3-4 ст. л. муки + немного для обваливания;
  • Растительное масло для жарки.

Приготовление:

  1. В большой миске смешайте творог, яйца, сахар и соль. Тщательно перемешайте вилкой или венчиком, чтобы получилась однородная масса.
  2. Добавьте мелко натёртую апельсиновую цедру. Она придаст тесту уникальный аромат и свежесть.
  3. Постепенно всыпайте муку, постоянно перемешивая, чтобы замесить мягкое и слегка липкое тесто. Оно должно хорошо держать форму, оставаясь при этом достаточно нежным.
  4. Сформируйте из теста небольшие шарики и слегка приплюсните их, чтобы получились сырники.
  5. Обваляйте каждый сырник в муке и обжарьте на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон. Это займёт всего несколько минут.

Такие сырники особенно хороши с мёдом, сметаной или джемом. Апельсиновая цедра превращает обычные сырники в настоящее кулинарное произведение искусства, которое может удивить даже самых искушённых гурманов. Приготовьте несколько порций — они исчезнут с невероятной скоростью!

Уточнения

Сы́рники творо́жники — жареное горячее блюдо в форме биточков, кружочков или небольших лепёшек из теста на основе творога и пшеничной муки.

Це́дра (от итал. cedro — цитрон) — кожура, наружный окрашенный слой (флаведо) околоплодника плодов различных цитрусовых — померанца (Citrus aurantium), лимона (Citrus limonum), апельсина (Citrus sinensis), мандарина (Citrus nobilis) и грейпфрута (Citrus paradisi).
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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