Апельсиновые сырники: новый взгляд на привычное блюдо — тарелки опустеют, пока вы их жарите

Сырники — это знакомое с детства лакомство, которое многие любят на завтрак. Однако иногда хочется попробовать что-то новое и удивить себя и близких.
Один из способов добавить новизну в привычный рецепт — использовать апельсиновую цедру. Этот ингредиент придаёт сырникам свежий и яркий цитрусовый аромат, который прекрасно сочетается с нежным творогом. Многие уже оценили этот секрет, и результат всегда впечатляет — тарелки пустеют моментально!
Ингредиенты:
Приготовление:
Такие сырники особенно хороши с мёдом, сметаной или джемом. Апельсиновая цедра превращает обычные сырники в настоящее кулинарное произведение искусства, которое может удивить даже самых искушённых гурманов. Приготовьте несколько порций — они исчезнут с невероятной скоростью!
Сы́рники творо́жники — жареное горячее блюдо в форме биточков, кружочков или небольших лепёшек из теста на основе творога и пшеничной муки.
Це́дра (от итал. cedro — цитрон) — кожура, наружный окрашенный слой (флаведо) околоплодника плодов различных цитрусовых — померанца (Citrus aurantium), лимона (Citrus limonum), апельсина (Citrus sinensis), мандарина (Citrus nobilis) и грейпфрута (Citrus paradisi).
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