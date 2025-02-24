Забудьте о долгой варке: 5 способов приготовить свёклу, сохранив все витамины — удивитесь результату!

Свеклу можно сварить гораздо быстрее, чем за час, и она сохранит свой яркий цвет.
Варите свеклу 30 минут, затем подержите её 10 минут под холодной водой. Для сохранения цвета добавьте половину чайной ложки лимонной кислоты или уксуса.
Поместите очищенную свеклу в несколько полиэтиленовых пакетов, плотно завяжите и варите 30 минут. Затем охладите под холодной водой.
Самый быстрый метод — положите свеклу в пакет, выпустите воздух, закройте и разогревайте на максимальной мощности 7-10 минут.
Очищенную свеклу поместите в пакет для запекания, удалив лишний воздух, и готовьте в разогретой до 200°C духовке около 30 минут.
Свеклу кладём в чашу, наполненную водой наполовину, и готовим в режиме "варка на пару" примерно 40 минут.
Теперь вы знаете, как быстро и эффективно сварить свеклу.
Свёкла обыкнове́нная (от греч. σεῦκλον, σεῦτλον, τεῦτλον; диал. на Юге России, в Белоруссии, Польше и Украине буряк, бурак; лат. Béta vulgáris) — однолетнее, двухлетнее или многолетнее травянистое растение; вид рода Свёкла семейства Амарантовые (Amaranthaceae), подсемейства Маревые (Chenopodioideae), ранее Маревые рассматривали в качестве самостоятельного семейства Chenopodiaceae.
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