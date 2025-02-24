Забудьте о долгой варке: 5 способов приготовить свёклу, сохранив все витамины — удивитесь результату!

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Еда

Свеклу можно сварить гораздо быстрее, чем за час, и она сохранит свой яркий цвет.

Сладкая свекла
Фото: commons.wikimedia.org by Danielle Scott, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Сладкая свекла

В кастрюле

Варите свеклу 30 минут, затем подержите её 10 минут под холодной водой. Для сохранения цвета добавьте половину чайной ложки лимонной кислоты или уксуса.

В пакетах

Поместите очищенную свеклу в несколько полиэтиленовых пакетов, плотно завяжите и варите 30 минут. Затем охладите под холодной водой.

В микроволновке

Самый быстрый метод — положите свеклу в пакет, выпустите воздух, закройте и разогревайте на максимальной мощности 7-10 минут.

В духовке

Очищенную свеклу поместите в пакет для запекания, удалив лишний воздух, и готовьте в разогретой до 200°C духовке около 30 минут.

В мультиварке

Свеклу кладём в чашу, наполненную водой наполовину, и готовим в режиме "варка на пару" примерно 40 минут.

Теперь вы знаете, как быстро и эффективно сварить свеклу.

Уточнения

Свёкла обыкнове́нная (от греч. σεῦκλον, σεῦτλον, τεῦτλον; диал. на Юге России, в Белоруссии, Польше и Украине буряк, бурак; лат. Béta vulgáris) — однолетнее, двухлетнее или многолетнее травянистое растение; вид рода Свёкла семейства Амарантовые (Amaranthaceae), подсемейства Маревые (Chenopodioideae), ранее Маревые рассматривали в качестве самостоятельного семейства Chenopodiaceae.

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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