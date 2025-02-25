Каша не слипнется: добавьте масло, но по-умному — секрет советских поваров

1:13 Your browser does not support the audio element. Еда

Поговорка "Кашу маслом не испортишь" известна всем, но её смысл не в том, что масло может исправить любую ситуацию. В некоторых случаях, даже если добавить много масла, крупа может слипнуться.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пшенная каша

Советские повара делились опытом, как правильно варить разные виды круп, чтобы они были вкусными и рассыпчатыми. Например, в кулинарной книге 1952 года рекомендуется не добавлять масло в кашу после варки, а использовать его во время приготовления.

Суть метода заключалась в том, чтобы добавить масло в кипящую воду вместе с крупой и перемешать. Масло обволакивало каждое зёрнышко, предотвращая его слипание. Этот способ позволял сохранить рассыпчатость каши, делая крупинки плотными и упругими.

Механизм действия этого метода заключается в том, что масло препятствует клейстеризации крахмала, содержащегося в крупе. Благодаря этому, крахмал не выходит наружу, и каша не превращается в месиво. Аналогичного эффекта можно добиться, обжаривая крупу на сковороде в масле перед варкой.

Уточнения

Ка́ша — жидкая, густоватая пища, крупа вареная на воде или на молоке, блюдо из сваренной крупы или муки.



Сли́вочное ма́сло — пищевой продукт, изготавливаемый сепарированием или сбиванием сливок, полученных из коровьего молока, реже — из молока другого крупного и мелкого рогатого скота.

