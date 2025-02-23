Как приготовить идеальные блинчики с ветчиной и сыром — пошаговый рецепт

2:34 Your browser does not support the audio element. Еда

Эти блинчики — настоящая находка для тех, кто любит сытные и ароматные закуски. Главное отличие этого рецепта — использование именно фарша из ветчины, а не обычных ломтиков. В сочетании с плавленым сыром внутри создаётся нежная текстура, напоминающая сливочный соус. Такие блинчики особенно вкусны в горячем виде, когда сыр остаётся тягучим, а хрустящая корочка придаёт блюду особую пикантность.

Фото: commons.wikimedia.org by Linsenhejhej, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Блин

Ингредиенты (на 4 порции):

Для теста:

300 г муки

30 г крахмала

2 яйца

300 мл молока (жирностью 3,5%)

1 ст. л. растительного масла

1 ч. л. сахара

0,5 ч. л. соды

0,5 ч. л. соли

растительное масло для жарки

Для начинки:

300 г ветчины

150 г тёртой моцареллы

50 г тёртого твёрдого сыра

Как приготовить:

Шаг 1. Готовим тесто

Смешайте муку, крахмал, сахар, соду и соль. Влейте молоко, тщательно перемешайте, чтобы не осталось комочков.

Шаг 2. Заваривание теста

Доведите до кипения 200 мл воды, влейте её в тесто и снова перемешайте. Затем взбейте яйца с растительным маслом, добавьте в тесто и размешайте до однородности.

Шаг 3. Жарим блинчики

Разогрейте сковороду на среднем огне, смажьте её маслом. Выпекайте тонкие блинчики, обжаривая только с одной стороны — другая должна просто подсохнуть.

Шаг 4. Готовим начинку

Ветчину пропустите через мясорубку, затем смешайте её с двумя видами сыра.

Шаг 5. Формируем блинчики

Разложите блин на рабочей поверхности обжаренной стороной вверх. Выложите на край ложку начинки, заверните боковые стороны внутрь и скрутите рулетиком.

Шаг 6. Обжариваем до хрустящей корочки

Разогрейте сковороду с маслом, обжарьте блинчики с двух сторон под крышкой, пока они не станут румяными. Подавать лучше сразу, пока начинка остаётся горячей и тягучей.

Блинчики можно приготовить заранее, сложить их стопкой, завернуть в плёнку и оставить в холодильнике. Это удобно, если вы планируете подать их к завтраку или ужину.

Уточнения

Блины́ (от праслав. *mlinъ - др.-рус. *млинъ, болг. млин, полаб. mlync, укр. млинець) — блюдо русской кухни, выпекаемое из жидкого дрожжевого теста на сковороде.

