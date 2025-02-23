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Как приготовить идеальные блинчики с ветчиной и сыром — пошаговый рецепт

2:34
Еда

Эти блинчики — настоящая находка для тех, кто любит сытные и ароматные закуски. Главное отличие этого рецепта — использование именно фарша из ветчины, а не обычных ломтиков. В сочетании с плавленым сыром внутри создаётся нежная текстура, напоминающая сливочный соус. Такие блинчики особенно вкусны в горячем виде, когда сыр остаётся тягучим, а хрустящая корочка придаёт блюду особую пикантность.

Блин
Фото: commons.wikimedia.org by Linsenhejhej, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Блин

Ингредиенты (на 4 порции):

Для теста:

  • 300 г муки
  • 30 г крахмала
  • 2 яйца
  • 300 мл молока (жирностью 3,5%)
  • 1 ст. л. растительного масла
  • 1 ч. л. сахара
  • 0,5 ч. л. соды
  • 0,5 ч. л. соли
  • растительное масло для жарки

Для начинки:

  • 300 г ветчины
  • 150 г тёртой моцареллы
  • 50 г тёртого твёрдого сыра

Как приготовить:

Шаг 1. Готовим тесто
Смешайте муку, крахмал, сахар, соду и соль. Влейте молоко, тщательно перемешайте, чтобы не осталось комочков.

Шаг 2. Заваривание теста
Доведите до кипения 200 мл воды, влейте её в тесто и снова перемешайте. Затем взбейте яйца с растительным маслом, добавьте в тесто и размешайте до однородности.

Шаг 3. Жарим блинчики
Разогрейте сковороду на среднем огне, смажьте её маслом. Выпекайте тонкие блинчики, обжаривая только с одной стороны — другая должна просто подсохнуть.

Шаг 4. Готовим начинку
Ветчину пропустите через мясорубку, затем смешайте её с двумя видами сыра.

Шаг 5. Формируем блинчики
Разложите блин на рабочей поверхности обжаренной стороной вверх. Выложите на край ложку начинки, заверните боковые стороны внутрь и скрутите рулетиком.

Шаг 6. Обжариваем до хрустящей корочки
Разогрейте сковороду с маслом, обжарьте блинчики с двух сторон под крышкой, пока они не станут румяными. Подавать лучше сразу, пока начинка остаётся горячей и тягучей.

Блинчики можно приготовить заранее, сложить их стопкой, завернуть в плёнку и оставить в холодильнике. Это удобно, если вы планируете подать их к завтраку или ужину.

Уточнения

Блины́ (от праслав. *mlinъ - др.-рус. *млинъ, болг. млин, полаб. mlync, укр. млинець) — блюдо русской кухни, выпекаемое из жидкого дрожжевого теста на сковороде.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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