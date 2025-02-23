Как приготовить идеальные блинчики с ветчиной и сыром — пошаговый рецепт

Эти блинчики — настоящая находка для тех, кто любит сытные и ароматные закуски. Главное отличие этого рецепта — использование именно фарша из ветчины, а не обычных ломтиков. В сочетании с плавленым сыром внутри создаётся нежная текстура, напоминающая сливочный соус. Такие блинчики особенно вкусны в горячем виде, когда сыр остаётся тягучим, а хрустящая корочка придаёт блюду особую пикантность.
Для теста:
Для начинки:
Шаг 1. Готовим тесто
Смешайте муку, крахмал, сахар, соду и соль. Влейте молоко, тщательно перемешайте, чтобы не осталось комочков.
Шаг 2. Заваривание теста
Доведите до кипения 200 мл воды, влейте её в тесто и снова перемешайте. Затем взбейте яйца с растительным маслом, добавьте в тесто и размешайте до однородности.
Шаг 3. Жарим блинчики
Разогрейте сковороду на среднем огне, смажьте её маслом. Выпекайте тонкие блинчики, обжаривая только с одной стороны — другая должна просто подсохнуть.
Шаг 4. Готовим начинку
Ветчину пропустите через мясорубку, затем смешайте её с двумя видами сыра.
Шаг 5. Формируем блинчики
Разложите блин на рабочей поверхности обжаренной стороной вверх. Выложите на край ложку начинки, заверните боковые стороны внутрь и скрутите рулетиком.
Шаг 6. Обжариваем до хрустящей корочки
Разогрейте сковороду с маслом, обжарьте блинчики с двух сторон под крышкой, пока они не станут румяными. Подавать лучше сразу, пока начинка остаётся горячей и тягучей.
Блинчики можно приготовить заранее, сложить их стопкой, завернуть в плёнку и оставить в холодильнике. Это удобно, если вы планируете подать их к завтраку или ужину.
Блины́ (от праслав. *mlinъ - др.-рус. *млинъ, болг. млин, полаб. mlync, укр. млинець) — блюдо русской кухни, выпекаемое из жидкого дрожжевого теста на сковороде.
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