Солим сало за три дня сухим способом: простой рецепт, доступный каждому — запомните этот вкус

1:14 Your browser does not support the audio element. Еда

Сало — это не только вкусное, но и полезное лакомство. Оно легко усваивается, не нагружает печень и является отличным источником энергии. Попробуйте приготовить сало по этому простому рецепту, и вы насладитесь нежной и ароматной закуской.

Фото: Own work by Kagor, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Сало

Для засолки сала вам понадобятся:

600 г свежего сала;

200 г крупной соли;

1 головка чеснока;

3 ст. л. крупномолотого черного перца;

3-4 лавровых листа.

Пошаговый рецепт:

Нарежьте сало брусочками толщиной 4-5 см. Чем крупнее куски, тем дольше будет длиться процесс засолки. Подберите удобную емкость для засолки, например, стеклянную банку или эмалированную кастрюлю. Смешайте в емкости половину соли и половину перца. Выложите кусочки сала на подготовленную смесь соли и перца. Сверху равномерно распределите измельченный чеснок и лавровые листья. Плотно закройте емкость и поставьте в холодильник. Оставьте сало засаливаться на 3-4 дня. За это время оно станет более насыщенным и ароматным.

Уточнения

Са́ло — пищевой продукт, представляющий собой твёрдый подкожный животный жир (как правило, свиной), откладывающийся у животных в период их усиленного питания в качестве жирового запаса и состоящий в основном из липидов.

