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Солим сало за три дня сухим способом: простой рецепт, доступный каждому — запомните этот вкус

1:14
Еда

Сало — это не только вкусное, но и полезное лакомство. Оно легко усваивается, не нагружает печень и является отличным источником энергии. Попробуйте приготовить сало по этому простому рецепту, и вы насладитесь нежной и ароматной закуской.

Сало
Фото: Own work by Kagor, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Сало

Для засолки сала вам понадобятся:

  • 600 г свежего сала;
  • 200 г крупной соли;
  • 1 головка чеснока;
  • 3 ст. л. крупномолотого черного перца;
  • 3-4 лавровых листа.

Пошаговый рецепт:

  1. Нарежьте сало брусочками толщиной 4-5 см. Чем крупнее куски, тем дольше будет длиться процесс засолки.
  2. Подберите удобную емкость для засолки, например, стеклянную банку или эмалированную кастрюлю. Смешайте в емкости половину соли и половину перца.
  3. Выложите кусочки сала на подготовленную смесь соли и перца. Сверху равномерно распределите измельченный чеснок и лавровые листья.
  4. Плотно закройте емкость и поставьте в холодильник. Оставьте сало засаливаться на 3-4 дня. За это время оно станет более насыщенным и ароматным.

Уточнения

Са́ло — пищевой продукт, представляющий собой твёрдый подкожный животный жир (как правило, свиной), откладывающийся у животных в период их усиленного питания в качестве жирового запаса и состоящий в основном из липидов. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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