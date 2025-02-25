Солим сало за три дня сухим способом: простой рецепт, доступный каждому — запомните этот вкус

Сало — это не только вкусное, но и полезное лакомство. Оно легко усваивается, не нагружает печень и является отличным источником энергии. Попробуйте приготовить сало по этому простому рецепту, и вы насладитесь нежной и ароматной закуской.
Для засолки сала вам понадобятся:
Пошаговый рецепт:
Са́ло — пищевой продукт, представляющий собой твёрдый подкожный животный жир (как правило, свиной), откладывающийся у животных в период их усиленного питания в качестве жирового запаса и состоящий в основном из липидов.
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