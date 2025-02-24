Брауни без сахара: как приготовить сладость, которая не навредит фигуре — раскрыт секрет

1:55 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вы ищете десерт, который удовлетворит вашу тягу к сладкому, но при этом не нанесёт вреда фигуре, то эти брауни — то, что вам нужно! Приготовленные без добавления сахара, они получаются невероятно нежными и сладкими благодаря особому секретному ингредиенту — финикам. Рецепт полезного лакомства предложен греческим порталом Thetoc.

Фото: flickr.com by Steph Laing, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ брауни

Ингредиенты:

14 спелых фиников без косточек

30 г тахини

Цедра 1 апельсина

100 г цельнозерновой муки

60 г обычной пшеничной муки

30 г какао-порошка

1 ч. л. разрыхлителя

0,5 ч. л. соли

60 мл растопленного кокосового масла

60 г грецких орехов

170 г нарезанного кубиками темного шоколада со стевией (по желанию)

Приготовление:

Разогрейте духовку до 180°C (верхний и нижний нагрев) или до 160-170°C, если у вас духовка с вентилятором. В блендере измельчите финики до однородной массы, добавив 240 мл горячей воды. Добавьте в полученную массу тахини и цедру, хорошо перемешайте. В другой миске смешайте сухие ингредиенты: муку, какао, разрыхлитель и соль. Аккуратно соедините влажные и сухие компоненты, постепенно перемешивая. Влейте кокосовое масло и 2 ст. л. горячей воды, тщательно перемешайте. Дайте тесту немного остыть, затем добавьте грецкие орехи и шоколад (если используете). Выложите тесто в форму размером 23×23 см и выпекайте 20-25 минут.

Приятного аппетита!

Уточнения

Бра́уни (англ. Chocolate brownie) — шоколадное пирожное характерного коричневого цвета (англ. brown — «коричневый»; отсюда и название), прямоугольные куски нарезанного шоколадного пирога.



Финики — съедобные плоды некоторых видов финиковой пальмы, особенно вида Финик пальчатый (Phoenix dactylifera).

