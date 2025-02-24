Если вы ищете десерт, который удовлетворит вашу тягу к сладкому, но при этом не нанесёт вреда фигуре, то эти брауни — то, что вам нужно! Приготовленные без добавления сахара, они получаются невероятно нежными и сладкими благодаря особому секретному ингредиенту — финикам. Рецепт полезного лакомства предложен греческим порталом Thetoc.
Ингредиенты:
Приготовление:
Приятного аппетита!
Бра́уни (англ. Chocolate brownie) — шоколадное пирожное характерного коричневого цвета (англ. brown — «коричневый»; отсюда и название), прямоугольные куски нарезанного шоколадного пирога.
Финики — съедобные плоды некоторых видов финиковой пальмы, особенно вида Финик пальчатый (Phoenix dactylifera).
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