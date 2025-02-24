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Брауни без сахара: как приготовить сладость, которая не навредит фигуре — раскрыт секрет

1:55
Еда

Если вы ищете десерт, который удовлетворит вашу тягу к сладкому, но при этом не нанесёт вреда фигуре, то эти брауни — то, что вам нужно! Приготовленные без добавления сахара, они получаются невероятно нежными и сладкими благодаря особому секретному ингредиенту — финикам. Рецепт полезного лакомства предложен греческим порталом Thetoc.

брауни
Фото: flickr.com by Steph Laing, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
брауни

Ингредиенты:

  • 14 спелых фиников без косточек
  • 30 г тахини
  • Цедра 1 апельсина
  • 100 г цельнозерновой муки
  • 60 г обычной пшеничной муки
  • 30 г какао-порошка
  • 1 ч. л. разрыхлителя
  • 0,5 ч. л. соли
  • 60 мл растопленного кокосового масла
  • 60 г грецких орехов
  • 170 г нарезанного кубиками темного шоколада со стевией (по желанию)

Приготовление:

  1. Разогрейте духовку до 180°C (верхний и нижний нагрев) или до 160-170°C, если у вас духовка с вентилятором.
  2. В блендере измельчите финики до однородной массы, добавив 240 мл горячей воды.
  3. Добавьте в полученную массу тахини и цедру, хорошо перемешайте.
  4. В другой миске смешайте сухие ингредиенты: муку, какао, разрыхлитель и соль.
  5. Аккуратно соедините влажные и сухие компоненты, постепенно перемешивая.
  6. Влейте кокосовое масло и 2 ст. л. горячей воды, тщательно перемешайте.
  7. Дайте тесту немного остыть, затем добавьте грецкие орехи и шоколад (если используете).
  8. Выложите тесто в форму размером 23×23 см и выпекайте 20-25 минут.

Приятного аппетита!

Уточнения

Бра́уни (англ. Chocolate brownie) — шоколадное пирожное характерного коричневого цвета (англ. brown — «коричневый»; отсюда и название), прямоугольные куски нарезанного шоколадного пирога.

Финики — съедобные плоды некоторых видов финиковой пальмы, особенно вида Финик пальчатый (Phoenix dactylifera). 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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