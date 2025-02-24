Вместо обычных варенья и сметаны: 6 нежных начинок, с которыми ваши блины станут хитом

Блины — это традиционное блюдо, которое можно подавать не просто с вареньем или сметаной. Немного фантазии и усилий помогут превратить их в настоящее кулинарное произведение искусства.
Если вы хотите удивить своих близких, попробуйте приготовить оригинальные начинки, которые могут быть как сладкими, так и сытными. Об этом рассказала повар Светлана Захарченкова, которую цитирует hibiny.ru.
Она предложила несколько рецептов сладких начинок с использованием фруктов и ягод.
Светлана Захарченкова советует выкладывать начинки в центр блинов и сворачивать их конвертиком. Такие блины станут отличным началом дня и порадуют ваших близких.
Блины́ (от праслав. *mlinъ — др.-рус. *млинъ, болг. млин, полаб. mlync, укр. млинець) — блюдо русской кухни, выпекаемое из жидкого дрожжевого теста на сковороде.
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