Вместо обычных варенья и сметаны: 6 нежных начинок, с которыми ваши блины станут хитом

Блины — это традиционное блюдо, которое можно подавать не просто с вареньем или сметаной. Немного фантазии и усилий помогут превратить их в настоящее кулинарное произведение искусства.

Фото: Openverse by ХВикт, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Блины с вареньем

Если вы хотите удивить своих близких, попробуйте приготовить оригинальные начинки, которые могут быть как сладкими, так и сытными. Об этом рассказала повар Светлана Захарченкова, которую цитирует hibiny.ru.

Она предложила несколько рецептов сладких начинок с использованием фруктов и ягод.

Для творожной начинки с персиком смешайте творог с сахарной пудрой, сметаной и консервированными персиками. Яблочно-грушевая начинка готовится путём обжаривания фруктов на сливочном масле. Добавьте немного сахара и корицы. Когда яблоки и груши станут мягкими, можно выкладывать их на блины. Третий вариант сладкой начинки — вишнёвая. Смешайте ягоды с сахаром и крахмалом, затем нагревайте до загустения. Сытные несладкие начинки также могут быть вкусными. Обжарьте грибы с луком, добавьте сметану и зелень. Можно смешать натёртый сыр с нарезанной ветчиной. Ещё одна сытная начинка — мясная. Обжарьте фарш с тёртой морковью и луком, добавьте специи.

Светлана Захарченкова советует выкладывать начинки в центр блинов и сворачивать их конвертиком. Такие блины станут отличным началом дня и порадуют ваших близких.

Уточнения

Блины́ (от праслав. *mlinъ — др.-рус. *млинъ, болг. млин, полаб. mlync, укр. млинець) — блюдо русской кухни, выпекаемое из жидкого дрожжевого теста на сковороде.

