Удивите гостей: необычная заправка для салата с крабовыми палочками — такого вы не точно пробовали

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Салат с крабовыми палочками — универсальное блюдо, которое подойдет для любого праздника или уютного семейного ужина. В его состав входят кукуруза, крабовые палочки, яйца, огурцы и иногда рис и лук. Заправляется салат майонезом или сметаной.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Салат с крабовыми палочками и авокадо

Этот салат отлично впишется в меню на день рождения, девичник или любые другие торжества. Однако, чтобы удивить гостей, попробуйте более изысканную версию с крабовыми палочками. Оригинальная заправка придаст блюду неповторимый вкус, который оценят даже самые взыскательные гурманы.

Ингредиенты:

Крабовые палочки: 200 г

Авокадо: 1 шт.

Помидоры черри: 10 шт.

Шпинат: горсть листьев

Кунжут: 1 ч. л.

Лимонный сок: 1 ст. л.

Оливковое масло: 2 ст. л.

Соевый соус: 1 ст. л.

Мед: 1 ч. л.

Чеснок: 1 зубчик

Соль и перец: по вкусу

Процесс приготовления:

Нарежьте крабовые палочки тонкими ломтиками. Разрежьте авокадо пополам, удалите косточку и снимите кожуру. Нарежьте мякоть кубиками. Помидоры черри разрежьте на половинки. Вымойте и обсушите шпинат. Соус: для соуса смешайте лимонный сок, мед, соевый соус, оливковое масло и измельченный чеснок. Взбейте все ингредиенты вилкой до получения однородной массы.

Сборка салата:

Выложите шпинат на тарелку.

Сверху распределите нарезанные помидоры черри, кубики авокадо и крабовые палочки.

Залейте все ингредиенты соусом.

Посыпьте салат кунжутом, добавьте соль и перец по вкусу.

Важно помнить, что салат следует подавать сразу после приготовления, чтобы авокадо не потемнело. Наслаждайтесь вкусом этого легкого и освежающего блюда!

Уточнения

Кра́бовые па́лочки — вид продуктов питания, имитирующих крабовое мясо, которые создаются из обработанного рыбного белка сурими или измельчённого мяса белой рыбы.



Авока́до или Персе́я америка́нская (лат. Persēa americāna), — вечнозелёное плодовое растение; вид рода Персея (Persea) семейства Лавровые (Lauraceae), типовой вид этого рода.

