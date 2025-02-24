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Удивите гостей: необычная заправка для салата с крабовыми палочками — такого вы не точно пробовали

2:03
Еда

Салат с крабовыми палочками — универсальное блюдо, которое подойдет для любого праздника или уютного семейного ужина. В его состав входят кукуруза, крабовые палочки, яйца, огурцы и иногда рис и лук. Заправляется салат майонезом или сметаной.

Салат с крабовыми палочками и авокадо
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Салат с крабовыми палочками и авокадо

Этот салат отлично впишется в меню на день рождения, девичник или любые другие торжества. Однако, чтобы удивить гостей, попробуйте более изысканную версию с крабовыми палочками. Оригинальная заправка придаст блюду неповторимый вкус, который оценят даже самые взыскательные гурманы.

Ингредиенты:

  • Крабовые палочки: 200 г
  • Авокадо: 1 шт.
  • Помидоры черри: 10 шт.
  • Шпинат: горсть листьев
  • Кунжут: 1 ч. л.
  • Лимонный сок: 1 ст. л.
  • Оливковое масло: 2 ст. л.
  • Соевый соус: 1 ст. л.
  • Мед: 1 ч. л.
  • Чеснок: 1 зубчик
  • Соль и перец: по вкусу

Процесс приготовления:

  1. Нарежьте крабовые палочки тонкими ломтиками.
  2. Разрежьте авокадо пополам, удалите косточку и снимите кожуру. Нарежьте мякоть кубиками.
  3. Помидоры черри разрежьте на половинки.
  4. Вымойте и обсушите шпинат.
  5. Соус: для соуса смешайте лимонный сок, мед, соевый соус, оливковое масло и измельченный чеснок. Взбейте все ингредиенты вилкой до получения однородной массы.

Сборка салата:

  • Выложите шпинат на тарелку.
  • Сверху распределите нарезанные помидоры черри, кубики авокадо и крабовые палочки.
  • Залейте все ингредиенты соусом.
  • Посыпьте салат кунжутом, добавьте соль и перец по вкусу.

Важно помнить, что салат следует подавать сразу после приготовления, чтобы авокадо не потемнело. Наслаждайтесь вкусом этого легкого и освежающего блюда!

Уточнения

Кра́бовые па́лочки — вид продуктов питания, имитирующих крабовое мясо, которые создаются из обработанного рыбного белка сурими или измельчённого мяса белой рыбы. 

Авока́до или Персе́я америка́нская (лат. Persēa americāna), — вечнозелёное плодовое растение; вид рода Персея (Persea) семейства Лавровые (Lauraceae), типовой вид этого рода.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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