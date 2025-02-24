Всего 50 минут: ленивый рецепт греческого шоколадного пирога, который покорит всю семью

Пирог — отличное дополнение к чашке кофе или чая. Этот простой рецепт быстрого шоколадного пирога от греческого издания Thetoc станет замечательным десертом!
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Шоколадный пирог
Ингредиенты
25 г какао-порошка
60 мл кипятка
180 г муки
4 г разрыхлителя
2 г соли
225 г размягченного сливочного масла
250 г сахара
2 стручка ванили
4 крупных яйца комнатной температуры
2 ст. л. молока комнатной температуры
Приготовление
Разогрейте духовку до 180 °C.
Установите решетку в центр духовки.
Смажьте форму для выпечки размером 23×13 см маслом.
В небольшой миске смешайте какао-порошок с кипятком до полного растворения. Остудите смесь до комнатной температуры.
Просейте муку с разрыхлителем и солью в отдельную миску.
В чаше миксера с венчиком взбейте размягченное сливочное масло до мягкости. Добавьте ваниль и сахар, взбивайте на средней скорости около 5 минут.
Вводите яйца по одному, продолжая взбивать массу.
Добавьте остывшую смесь какао и взбивайте еще 2 минуты.
Включите миксер на низкую скорость и добавьте мучную смесь в два приема, чередуя с молоком. Перемешайте до однородности.
Вылейте тесто в подготовленную форму и выпекайте около 50 минут, проверяя готовность зубочисткой.
Уточнения
Пиро́г (от праслав. *руrоgъ — «праздничный хлеб», от ст.‑слав. пир — «свадьба», от пити — «пить [хмельное]») — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.