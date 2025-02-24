Всего 50 минут: ленивый рецепт греческого шоколадного пирога, который покорит всю семью

1:39 Your browser does not support the audio element. Еда

Пирог — отличное дополнение к чашке кофе или чая. Этот простой рецепт быстрого шоколадного пирога от греческого издания Thetoc станет замечательным десертом!

Фото: freepik.com is licensed under public domain Шоколадный пирог

Ингредиенты

25 г какао-порошка

60 мл кипятка

180 г муки

4 г разрыхлителя

2 г соли

225 г размягченного сливочного масла

250 г сахара

2 стручка ванили

4 крупных яйца комнатной температуры

2 ст. л. молока комнатной температуры

Приготовление

Разогрейте духовку до 180 °C. Установите решетку в центр духовки. Смажьте форму для выпечки размером 23×13 см маслом. В небольшой миске смешайте какао-порошок с кипятком до полного растворения. Остудите смесь до комнатной температуры. Просейте муку с разрыхлителем и солью в отдельную миску. В чаше миксера с венчиком взбейте размягченное сливочное масло до мягкости. Добавьте ваниль и сахар, взбивайте на средней скорости около 5 минут. Вводите яйца по одному, продолжая взбивать массу. Добавьте остывшую смесь какао и взбивайте еще 2 минуты. Включите миксер на низкую скорость и добавьте мучную смесь в два приема, чередуя с молоком. Перемешайте до однородности. Вылейте тесто в подготовленную форму и выпекайте около 50 минут, проверяя готовность зубочисткой.

Уточнения

Пиро́г (от праслав. *руrоgъ — «праздничный хлеб», от ст.‑слав. пир — «свадьба», от пити — «пить [хмельное]») — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.

