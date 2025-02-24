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Всего 50 минут: ленивый рецепт греческого шоколадного пирога, который покорит всю семью

1:39
Еда

Пирог — отличное дополнение к чашке кофе или чая. Этот простой рецепт быстрого шоколадного пирога от греческого издания Thetoc станет замечательным десертом!

Шоколадный пирог
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Шоколадный пирог

Ингредиенты

  • 25 г какао-порошка
  • 60 мл кипятка
  • 180 г муки
  • 4 г разрыхлителя
  • 2 г соли
  • 225 г размягченного сливочного масла
  • 250 г сахара
  • 2 стручка ванили
  • 4 крупных яйца комнатной температуры
  • 2 ст. л. молока комнатной температуры

Приготовление

  1. Разогрейте духовку до 180 °C.
  2. Установите решетку в центр духовки.
  3. Смажьте форму для выпечки размером 23×13 см маслом.
  4. В небольшой миске смешайте какао-порошок с кипятком до полного растворения. Остудите смесь до комнатной температуры.
  5. Просейте муку с разрыхлителем и солью в отдельную миску.
  6. В чаше миксера с венчиком взбейте размягченное сливочное масло до мягкости. Добавьте ваниль и сахар, взбивайте на средней скорости около 5 минут.
  7. Вводите яйца по одному, продолжая взбивать массу.
  8. Добавьте остывшую смесь какао и взбивайте еще 2 минуты.
  9. Включите миксер на низкую скорость и добавьте мучную смесь в два приема, чередуя с молоком. Перемешайте до однородности.
  10. Вылейте тесто в подготовленную форму и выпекайте около 50 минут, проверяя готовность зубочисткой.

Уточнения

Пиро́г (от праслав. *руrоgъ — «праздничный хлеб», от ст.‑слав. пир — «свадьба», от пити — «пить [хмельное]») — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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