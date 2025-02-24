Картофельный суп с секретом: так готовили в XVI веке — пальчики оближешь!

История картофельного супа берёт начало в конце XVI века, когда картофель впервые был завезён в Европу из Южной Америки. Этот суп быстро завоевал популярность в Германии и Франции.
В те времена, когда еда была доступной и простой в приготовлении, супы стали незаменимыми. Два-три ингредиента — и питательное блюдо для всей семьи готово.
Во Франции шеф-повара начали экспериментировать с картофелем, добавляя к нему специи и другие овощи. Так появились новые рецепты, такие как суп-пюре (potato purée) и "потаж" (potage).
Сегодня существует огромное количество вариаций картофельного супа, каждая из которых может включать копчёное мясо, бекон, сыр, зелень и другие ингредиенты. Мы предлагаем приготовить классический вариант этого блюда.
Ингредиенты:
Приготовление:
Картофельный суп — суп, основным ингредиентом которого является картофель.
Суп-пюре пюрированный суп — густой суп на основе пюре из отваренных и протёртых мяса, рыбы и морепродуктов, грибов, овощей, круп и бобовых, соединённого с мучной пассеровкой.
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