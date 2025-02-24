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Картофельный суп с секретом: так готовили в XVI веке — пальчики оближешь!

1:53
Еда

История картофельного супа берёт начало в конце XVI века, когда картофель впервые был завезён в Европу из Южной Америки. Этот суп быстро завоевал популярность в Германии и Франции.

Картофельный суп
Фото: flickr.com by jeffreyw, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Картофельный суп

В те времена, когда еда была доступной и простой в приготовлении, супы стали незаменимыми. Два-три ингредиента — и питательное блюдо для всей семьи готово.

Во Франции шеф-повара начали экспериментировать с картофелем, добавляя к нему специи и другие овощи. Так появились новые рецепты, такие как суп-пюре (potato purée) и "потаж" (potage).

Сегодня существует огромное количество вариаций картофельного супа, каждая из которых может включать копчёное мясо, бекон, сыр, зелень и другие ингредиенты. Мы предлагаем приготовить классический вариант этого блюда.

Ингредиенты:

  • Картофель — 400-500 г;
  • Вода или овощной бульон (можно использовать мясной по желанию) — 1 литр;
  • Сметана — 250 г;
  • Мука — 2 столовые ложки;
  • Яйца — 2 шт.;
  • Зелень — по вкусу;
  • Соль и перец — по вкусу.

Приготовление:

  1. Очистите и отварите картофель в подсоленной воде или бульоне. По желанию можно добавить специи.
  2. Пока картофель варится, приготовьте заправку. Для этого смешайте сметану, муку и полстакана тёплой воды до получения однородной массы.
  3. Отварите яйца вкрутую.
  4. Когда картофель будет готов, пюрируйте его с помощью блендера. Затем постепенно введите сметанную заправку, непрерывно помешивая. Доведите суп до нужного вкуса, добавив соль и перец.
  5. Разлейте суп по тарелкам и украсьте его зеленью и разрезанными яйцами.

Уточнения

Картофельный суп — суп, основным ингредиентом которого является картофель.

Суп-пюре  пюрированный суп — густой суп на основе пюре из отваренных и протёртых мяса, рыбы и морепродуктов, грибов, овощей, круп и бобовых, соединённого с мучной пассеровкой.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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