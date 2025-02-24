Картофельный суп с секретом: так готовили в XVI веке — пальчики оближешь!

1:53 Your browser does not support the audio element. Еда

История картофельного супа берёт начало в конце XVI века, когда картофель впервые был завезён в Европу из Южной Америки. Этот суп быстро завоевал популярность в Германии и Франции.

Фото: flickr.com by jeffreyw, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Картофельный суп

В те времена, когда еда была доступной и простой в приготовлении, супы стали незаменимыми. Два-три ингредиента — и питательное блюдо для всей семьи готово.

Во Франции шеф-повара начали экспериментировать с картофелем, добавляя к нему специи и другие овощи. Так появились новые рецепты, такие как суп-пюре (potato purée) и "потаж" (potage).

Сегодня существует огромное количество вариаций картофельного супа, каждая из которых может включать копчёное мясо, бекон, сыр, зелень и другие ингредиенты. Мы предлагаем приготовить классический вариант этого блюда.

Ингредиенты:

Картофель — 400-500 г;

Вода или овощной бульон (можно использовать мясной по желанию) — 1 литр;

Сметана — 250 г;

Мука — 2 столовые ложки;

Яйца — 2 шт.;

Зелень — по вкусу;

Соль и перец — по вкусу.

Приготовление:

Очистите и отварите картофель в подсоленной воде или бульоне. По желанию можно добавить специи. Пока картофель варится, приготовьте заправку. Для этого смешайте сметану, муку и полстакана тёплой воды до получения однородной массы. Отварите яйца вкрутую. Когда картофель будет готов, пюрируйте его с помощью блендера. Затем постепенно введите сметанную заправку, непрерывно помешивая. Доведите суп до нужного вкуса, добавив соль и перец. Разлейте суп по тарелкам и украсьте его зеленью и разрезанными яйцами.

Уточнения

Картофельный суп — суп, основным ингредиентом которого является картофель.



Суп-пюре пюрированный суп — густой суп на основе пюре из отваренных и протёртых мяса, рыбы и морепродуктов, грибов, овощей, круп и бобовых, соединённого с мучной пассеровкой.

