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Забудьте о калориях: найдены идеальные заменители сливок — вкуснее и полезнее

2:48
Еда

Вам нравится кремовая текстура и богатый вкус густых сливок, но вы беспокоитесь о их калорийности и содержании жира? Не стоит переживать! В кулинарии есть множество замечательных альтернатив, которые не уступают по вкусу, но при этом более легкие и полезные. Вот несколько простых заменителей сливок от греческого издания Shape, которые помогут вам сделать ваши блюда вкусными и сбалансированными.

сливки
Фото: flickr.com by Alex Gorzen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
сливки

1. Йогурт: нежная альтернатива.

Йогурт — отличная замена густым сливкам, которая придает блюдам кремовую текстуру, не добавляя лишних калорий и жиров. Его можно использовать в супах, соусах и даже десертах.

Как использовать:

  • В супах: чтобы сделать суп более насыщенным, добавьте немного процеженного йогурта в конце приготовления.
  • В соусах: замените сливки йогуртом, чтобы снизить калорийность, но сохранить кремовую текстуру.
  • В десертах: используйте йогурт в рецептах со сливками и мороженым, чтобы сделать десерты более легкими.

2. Кокосовые сливки: тропический вкус

Кокосовые сливки придают блюдам экзотический вкус и делают десерты еще более аппетитными. Они менее жирные и более ароматные, чем густые сливки.

Как использовать:

  • В карри: добавьте кокосовые сливки, чтобы сделать карри более насыщенным и кремообразным.
  • В сладостях: используйте их для приготовления пудингов, кремов и других десертов. Взбейте их с медом или кленовым сиропом для получения сладкого крема.

3. Миндальное молоко: легкость и польза

Миндальное молоко — это отличный выбор для тех, кто хочет получить легкую и менее калорийную альтернативу густым сливкам. Оно имеет мягкий вкус и хорошо сочетается с различными блюдами.

Как использовать:

  • В супах и соусах: замените сливки миндальным молоком в рецептах. Если вы предпочитаете нейтральный вкус, выбирайте несладкое миндальное молоко.
  • В кулинарии: используйте его вместо сливок в рецептах пасты или ризотто.

4. Нежирный сливочный сыр: нежная текстура

Если вам нужна альтернатива сливкам с похожей текстурой, но меньшим содержанием калорий, обратите внимание на обезжиренный сливочный сыр. Он идеально подходит для соусов и супов.

Как использовать:

  • В соусах: добавьте его, чтобы сделать соусы более насыщенными без лишнего жира.
  • В десертах: замените им жирный сливочный сыр, чтобы приготовить легкие и вкусные десерты.

Уточнения

Сли́вки — молочный продукт, получаемый из цельного молока путём сепарации жировой фракции. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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