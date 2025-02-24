Забудьте о калориях: найдены идеальные заменители сливок — вкуснее и полезнее

2:48 Your browser does not support the audio element. Еда

Вам нравится кремовая текстура и богатый вкус густых сливок, но вы беспокоитесь о их калорийности и содержании жира? Не стоит переживать! В кулинарии есть множество замечательных альтернатив, которые не уступают по вкусу, но при этом более легкие и полезные. Вот несколько простых заменителей сливок от греческого издания Shape, которые помогут вам сделать ваши блюда вкусными и сбалансированными.

Фото: flickr.com by Alex Gorzen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ сливки

1. Йогурт: нежная альтернатива.

Йогурт — отличная замена густым сливкам, которая придает блюдам кремовую текстуру, не добавляя лишних калорий и жиров. Его можно использовать в супах, соусах и даже десертах.

Как использовать:

В супах: чтобы сделать суп более насыщенным, добавьте немного процеженного йогурта в конце приготовления.

В соусах: замените сливки йогуртом, чтобы снизить калорийность, но сохранить кремовую текстуру.

В десертах: используйте йогурт в рецептах со сливками и мороженым, чтобы сделать десерты более легкими.

2. Кокосовые сливки: тропический вкус

Кокосовые сливки придают блюдам экзотический вкус и делают десерты еще более аппетитными. Они менее жирные и более ароматные, чем густые сливки.

Как использовать:

В карри: добавьте кокосовые сливки, чтобы сделать карри более насыщенным и кремообразным.

В сладостях: используйте их для приготовления пудингов, кремов и других десертов. Взбейте их с медом или кленовым сиропом для получения сладкого крема.

3. Миндальное молоко: легкость и польза

Миндальное молоко — это отличный выбор для тех, кто хочет получить легкую и менее калорийную альтернативу густым сливкам. Оно имеет мягкий вкус и хорошо сочетается с различными блюдами.

Как использовать:

В супах и соусах: замените сливки миндальным молоком в рецептах. Если вы предпочитаете нейтральный вкус, выбирайте несладкое миндальное молоко.

В кулинарии: используйте его вместо сливок в рецептах пасты или ризотто.

4. Нежирный сливочный сыр: нежная текстура

Если вам нужна альтернатива сливкам с похожей текстурой, но меньшим содержанием калорий, обратите внимание на обезжиренный сливочный сыр. Он идеально подходит для соусов и супов.

Как использовать:

В соусах: добавьте его, чтобы сделать соусы более насыщенными без лишнего жира.

В десертах: замените им жирный сливочный сыр, чтобы приготовить легкие и вкусные десерты.

Уточнения

Сли́вки — молочный продукт, получаемый из цельного молока путём сепарации жировой фракции.

