Эти блины будут таять во рту: раскрыт секрет воздушной текстуры и привлекательных дырочек

Блины — неотъемлемая часть русской кулинарной традиции. Особенно привлекательно выглядят тонкие блины с большим количеством мелких дырочек. Хотите научиться готовить идеальные блины? Вот рецепт, проверенный временем!
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Блины
Ингредиенты:
Молоко — 500 мл
Яйца — 2 шт.
Мука — 200 г
Сахар — 2 ст. л.
Соль — щепотка
Растительное масло — 2 ст. л.
Разрыхлитель (по желанию) — 1 ч. л.
Приготовление:
В глубокой миске взбейте яйца с сахаром и солью до однородности.
Постепенно влейте молоко, продолжая взбивать.
Медленно добавьте муку, постоянно перемешивая, чтобы избежать комков.
Если используете разрыхлитель, добавьте его вместе с мукой.
В конце влейте растительное масло и тщательно перемешайте тесто.
Советы для идеальных блинов:
Разогрейте сковороду на среднем огне и смажьте маслом.
Налейте тесто тонким слоем, равномерно распределяя по поверхности.
Когда края блина подрумянятся и появятся пузырьки, аккуратно переверните его.
Жарьте до золотистой корочки с обеих сторон.
Готовые блины складывайте стопкой на тарелку.
Секреты идеальных блинов с дырочками:
Разогретая сковорода: убедитесь, что сковорода хорошо разогрета. Это позволит тесту быстро пропечься и сформировать дырочки.
Консистенция теста: тесто в идеале жидкое, но не слишком. При необходимости можно сделать его жиде при помощи небольшого количества молока.
Масло в тесте: растительное масло в тесте предотвратит прилипание блинов, кроме того, они получаются более нежными.
Тщательное перемешивание: после добавления муки тщательно перемешайте тесто, чтобы в нём не образовались комки.
Для дополнительной текстуры можно добавить соду, погашенную уксусом. Используйте специальную блинную сковороду, обильно смазывайте её маслом, готовьте на среднем огне и не забывайте вовремя переворачивать блины, чтобы они не подгорели.
Уточнения
Блины́ (от праслав. *mlinъ — др.-рус. *млинъ, болг. млин, полаб. mlync, укр. млинець) — блюдо русской кухни, выпекаемое из жидкого дрожжевого теста на сковороде.