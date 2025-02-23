Эти блины будут таять во рту: раскрыт секрет воздушной текстуры и привлекательных дырочек

2:13 Your browser does not support the audio element. Еда

Блины — неотъемлемая часть русской кулинарной традиции. Особенно привлекательно выглядят тонкие блины с большим количеством мелких дырочек. Хотите научиться готовить идеальные блины? Вот рецепт, проверенный временем!

Фото: freepik.com by mdjaff, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Блины

Ингредиенты:

Молоко — 500 мл

Яйца — 2 шт.

Мука — 200 г

Сахар — 2 ст. л.

Соль — щепотка

Растительное масло — 2 ст. л.

Разрыхлитель (по желанию) — 1 ч. л.

Приготовление:

В глубокой миске взбейте яйца с сахаром и солью до однородности. Постепенно влейте молоко, продолжая взбивать. Медленно добавьте муку, постоянно перемешивая, чтобы избежать комков. Если используете разрыхлитель, добавьте его вместе с мукой. В конце влейте растительное масло и тщательно перемешайте тесто.

Советы для идеальных блинов:

Разогрейте сковороду на среднем огне и смажьте маслом.

Налейте тесто тонким слоем, равномерно распределяя по поверхности.

Когда края блина подрумянятся и появятся пузырьки, аккуратно переверните его.

Жарьте до золотистой корочки с обеих сторон.

Готовые блины складывайте стопкой на тарелку.

Секреты идеальных блинов с дырочками:

Разогретая сковорода: убедитесь, что сковорода хорошо разогрета. Это позволит тесту быстро пропечься и сформировать дырочки.

Консистенция теста: тесто в идеале жидкое, но не слишком. При необходимости можно сделать его жиде при помощи небольшого количества молока.

Масло в тесте: растительное масло в тесте предотвратит прилипание блинов, кроме того, они получаются более нежными.

Тщательное перемешивание: после добавления муки тщательно перемешайте тесто, чтобы в нём не образовались комки.

Для дополнительной текстуры можно добавить соду, погашенную уксусом. Используйте специальную блинную сковороду, обильно смазывайте её маслом, готовьте на среднем огне и не забывайте вовремя переворачивать блины, чтобы они не подгорели.

Уточнения

Блины́ (от праслав. *mlinъ — др.-рус. *млинъ, болг. млин, полаб. mlync, укр. млинець) — блюдо русской кухни, выпекаемое из жидкого дрожжевого теста на сковороде.

