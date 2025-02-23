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Эти блины будут таять во рту: раскрыт секрет воздушной текстуры и привлекательных дырочек

2:13
Еда

Блины — неотъемлемая часть русской кулинарной традиции. Особенно привлекательно выглядят тонкие блины с большим количеством мелких дырочек. Хотите научиться готовить идеальные блины? Вот рецепт, проверенный временем!

Блины
Фото: freepik.com by mdjaff, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Блины

Ингредиенты:

  • Молоко — 500 мл
  • Яйца — 2 шт.
  • Мука — 200 г
  • Сахар — 2 ст. л.
  • Соль — щепотка
  • Растительное масло — 2 ст. л.
  • Разрыхлитель (по желанию) — 1 ч. л.

Приготовление:

  1. В глубокой миске взбейте яйца с сахаром и солью до однородности.
  2. Постепенно влейте молоко, продолжая взбивать.
  3. Медленно добавьте муку, постоянно перемешивая, чтобы избежать комков.
  4. Если используете разрыхлитель, добавьте его вместе с мукой.
  5. В конце влейте растительное масло и тщательно перемешайте тесто.

Советы для идеальных блинов:

  • Разогрейте сковороду на среднем огне и смажьте маслом.
  • Налейте тесто тонким слоем, равномерно распределяя по поверхности.
  • Когда края блина подрумянятся и появятся пузырьки, аккуратно переверните его.
  • Жарьте до золотистой корочки с обеих сторон.
  • Готовые блины складывайте стопкой на тарелку.

Секреты идеальных блинов с дырочками:

  • Разогретая сковорода: убедитесь, что сковорода хорошо разогрета. Это позволит тесту быстро пропечься и сформировать дырочки.
  • Консистенция теста: тесто в идеале жидкое, но не слишком. При необходимости можно сделать его жиде при помощи небольшого количества молока.
  • Масло в тесте: растительное масло в тесте предотвратит прилипание блинов, кроме того, они получаются более нежными.
  • Тщательное перемешивание: после добавления муки тщательно перемешайте тесто, чтобы в нём не образовались комки.
  • Для дополнительной текстуры можно добавить соду, погашенную уксусом. Используйте специальную блинную сковороду, обильно смазывайте её маслом, готовьте на среднем огне и не забывайте вовремя переворачивать блины, чтобы они не подгорели.

Уточнения

Блины́ (от праслав. *mlinъ — др.-рус. *млинъ, болг. млин, полаб. mlync, укр. млинець) — блюдо русской кухни, выпекаемое из жидкого дрожжевого теста на сковороде.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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