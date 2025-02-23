Шеф-повар раскрыл секрет: это масло не горит даже при 270 градусах — идеальная замена подсолнечному

По словам шеф-повара Сезара Сапаты, масло авокадо — отличный выбор для жарки, поскольку оно не горит даже при температуре 270 градусов, имеет нейтральный вкус, шелковистую текстуру и обеспечивает равномерное подрумянивание.
Масло авокадо полезно, потому что оно богато полезными жирами, антиоксидантами и витаминами, включая витамины A, B3, D, E и K.
Оно производится методом холодного отжима, при котором не используются высокие температуры, так как это может отрицательно сказаться на его ценных ингредиентах, и не добавляются никакие добавки. Хорошо сочетается с соусами, подливками и майонезом.
Благодаря высокой температуре дымления оно также подходит для приготовления рыбы, креветок, овощей (для более короткого времени жарки) и блюд, приготовленных в воке.
Оно также оказывает противовоспалительное и антибактериальное действие, является натуральным солнцезащитным средством и способствует регенерации клеток, сообщает nosalty.hu.
Ма́сло авока́до — растительное масло, получаемое из плодов авокадо (Persea americana). Используется в качестве пищевого, применяется при изготовлении косметики, в фармацевтической промышленности.
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