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Шоколад, молоко и ещё 3 продукта: что можно есть из переработанного, не боясь за здоровье

2:00
Еда

Чаще на полках супермаркетов проще найти переработанные продукты, и для тех, кто стремится вести более здоровый образ жизни это может стать настоящей проблемой. Однако не стоит отчаиваться, существуют варианты переработанных продуктов, которые можно интегрировать в свой рацион без ущерба для своего благополучия.

Горький шоколад
Фото: commons.wikimedia.org by Саймон А. Югстер, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Горький шоколад

Диетолог Марина Мансур подчеркнула важность изучения этикеток при выборе продуктов. Более полезные продукты содержат меньше ингредиентов и добавок, а также адекватное количество натрия и жира. Главное — сделать осознанный выбор.

Вот несколько примеров переработанных продуктов с хорошим составом:

1. Шоколад

  • Какао-бобы Talento Dark 70% отличаются небольшим содержанием добавок, низким содержанием сахара и высокой концентрацией какао.
  • В состав Alpino Nestlé Dark входят три добавки, пониженное количество жира и большое количество какао.

2. Хлеб

  • Wilckbold 100% Nutrition отличается тем, что в его составе всего две добавки, мало сахара и нет белой муки.
  • Nutrella 100% Natural не содержит добавок, имеет низкое содержание сахара и производится исключительно из цельнозерновой муки.

3. Молоко

  • Сухое обезжиренное молоко Molico состоит только из молока.

4. Кокосовая вода

  • Бренд Obrigado предлагает кокосовую воду без добавок.
  • Sococo содержит только одну добавку.

5. Творог

  • Традиционный "Дунай" содержит три добавки, меньше жира и немного ингредиентов.
  • Сыр марки Betânia хвалят за наличие двух добавок и высокое содержание белков.

Изучайте этикетки и выбирайте более простые и наименее обработанные варианты, советует editalconcursosbrasil.com.br.

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Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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