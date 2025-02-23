Шоколад, молоко и ещё 3 продукта: что можно есть из переработанного, не боясь за здоровье

Чаще на полках супермаркетов проще найти переработанные продукты, и для тех, кто стремится вести более здоровый образ жизни это может стать настоящей проблемой. Однако не стоит отчаиваться, существуют варианты переработанных продуктов, которые можно интегрировать в свой рацион без ущерба для своего благополучия.
Диетолог Марина Мансур подчеркнула важность изучения этикеток при выборе продуктов. Более полезные продукты содержат меньше ингредиентов и добавок, а также адекватное количество натрия и жира. Главное — сделать осознанный выбор.
Вот несколько примеров переработанных продуктов с хорошим составом:
1. Шоколад
2. Хлеб
3. Молоко
4. Кокосовая вода
5. Творог
Изучайте этикетки и выбирайте более простые и наименее обработанные варианты, советует editalconcursosbrasil.com.br.
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