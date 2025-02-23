Шоколад, молоко и ещё 3 продукта: что можно есть из переработанного, не боясь за здоровье

2:00 Your browser does not support the audio element. Еда

Чаще на полках супермаркетов проще найти переработанные продукты, и для тех, кто стремится вести более здоровый образ жизни это может стать настоящей проблемой. Однако не стоит отчаиваться, существуют варианты переработанных продуктов, которые можно интегрировать в свой рацион без ущерба для своего благополучия.

Фото: commons.wikimedia.org by Саймон А. Югстер, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Горький шоколад

Диетолог Марина Мансур подчеркнула важность изучения этикеток при выборе продуктов. Более полезные продукты содержат меньше ингредиентов и добавок, а также адекватное количество натрия и жира. Главное — сделать осознанный выбор.

Вот несколько примеров переработанных продуктов с хорошим составом:

1. Шоколад

Какао-бобы Talento Dark 70% отличаются небольшим содержанием добавок, низким содержанием сахара и высокой концентрацией какао.

В состав Alpino Nestlé Dark входят три добавки, пониженное количество жира и большое количество какао.

2. Хлеб

Wilckbold 100% Nutrition отличается тем, что в его составе всего две добавки, мало сахара и нет белой муки.

Nutrella 100% Natural не содержит добавок, имеет низкое содержание сахара и производится исключительно из цельнозерновой муки.

3. Молоко

Сухое обезжиренное молоко Molico состоит только из молока.

4. Кокосовая вода

Бренд Obrigado предлагает кокосовую воду без добавок.

Sococo содержит только одну добавку.

5. Творог

Традиционный "Дунай" содержит три добавки, меньше жира и немного ингредиентов.

Сыр марки Betânia хвалят за наличие двух добавок и высокое содержание белков.

Изучайте этикетки и выбирайте более простые и наименее обработанные варианты, советует editalconcursosbrasil.com.br.