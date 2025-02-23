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Это мясо по-французски можно есть даже на диете: раскрыт главный секрет

1:38
Еда

Мясо по-французски, приготовленное по традиционному рецепту с майонезом и жирными кусками свинины, с трудом вписывается в сбалансированный рацион. Диетолог, кандидат медицинских наук Марият Мухина, поделилась рекомендациями по усовершенствованию этого блюда.

мясо по-французски
Фото: freepik by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
мясо по-французски

Она отметила, что в первую очередь следует правильно подбирать мясо. Вместо свинины рекомендуется использовать курицу, индейку или нежирную говядину.

В качестве заменителя майонеза врач посоветовала применять йогурт, смешанный с горчицей, или легкую сметану. Такие соусы сделают блюдо менее калорийным и более нежным.

Марият Мухина также подчеркнула, что стоит добавить больше овощей, которые могут служить как гарниром, так и основным дополнением к мясу. Она рекомендовала использовать лук, помидоры, шпинат или брокколи, поскольку они не только обогатят блюдо витаминами и минералами, но и придадут ему яркие цвета и интересный вкус.

Специи также будут полезны для аромата и позволят уменьшить количество соли. Подойдут розмарин, тимьян или базилик.

Куски мяса не нужно заранее обжаривать: достаточно хорошо их отбить и отправить в духовку без масла. Следует использовать форму для запекания с антипригарным покрытием, а если ее нет, застелить дно обычной пищевой фольгой. При этом не стоит переживать за сочность блюда, так как естественный сок и жиры из соусов справятся со всем, сообщает издание "Едим Дома".

Уточнения

Мя́со — скелетная поперечно-полосатая мускулатура животного с прилегающими к ней жировой и соединительной тканями, а также прилегающей костной тканью (костное мясо или мясо на кости) или без неё (бескостное мясо).
 

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Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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