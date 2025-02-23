Эти 7 начинок превратят ваши блины в кулинарный шедевр: готовимся удивлять

1:27 Your browser does not support the audio element. Еда

Блины — это самостоятельное блюдо, которое отлично получается и без добавок. Но если добавить начинку, они становятся еще вкуснее.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Блины

Сладкие начинки:

Творожная с персиком. Просто соедините творог с сахарной пудрой, сметаной и консервированным персиком. Пропорции выбирайте по своему вкусу.

Яблочная с грушей и корицей. Обжарьте нарезанные яблоки и груши с сахаром, корицей и небольшим количеством сливочного масла до мягкости. Количество сахара определяйте по вкусу в зависимости от сорта фруктов; для сладких достаточно 2-3 чайных ложек.

Вишневая. Смешайте вишню (свежую или замороженную) с сахаром и крахмалом, чтобы загустить начинку. Пропорции выбирайте по своему вкусу.

Солёные начинки:

Грибная. Обжарьте грибы с луком, сметаной и зеленью.

Мясная. Обжарьте фарш с луком, морковью и специями.

С сыром и ветчиной. Натрите сыр, нарежьте ветчину и смешайте.

С лососем и сливочным сыром. Намажьте блин сливочным сыром, выложите тонко нарезанный лосось. Блины можно свернуть трубочкой и разрезать пополам — блюдо готово.

Также можно экспериментировать и создавать свои собственные уникальные начинки, сочетая различные ингредиенты.

Уточнения

Сливочный сыр (англ. cream cheese, также мягкий сыр) — мягкий, сладкий, с умеренно выраженным вкусом сыр из молока и сливок (отсюда и название сыра). По французским источникам известен с XVII века.



