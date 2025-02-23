Необычные профитроли: как создать шедевр без сложностей

Когда хочется порадовать себя и близких чем-то особенным, стоит обратить внимание на французский десерт — профитроли. Эти воздушные пирожные, с кремовой начинкой и шоколадной глазурью, создадут настоящий праздник вкуса. Разберемся, как сделать их дома!
Ингредиенты:
Для теста:
250 мл воды
100 г сливочного масла
150 г муки
4 яйца
Щепотка соли
Для начинки:
250 мл сливок (33% жирности)
2-3 ст. ложки сахарной пудры (по вкусу)
Ванильный экстракт (по желанию)
Для шоколадной глазури:
100 г черного шоколада
50 г сливочного масла
Пошаговое приготовление:
Шаг 1: Тесто для профитролей
В кастрюле доводим воду, сливочное масло и соль до кипения.
После того как масло растает, добавляем муку. Быстро размешиваем тесто деревянной ложкой, пока оно не отойдет от стенок и не соберется в шар.
Снимаем кастрюлю с огня и даем тесту немного остыть.
Вводим по одному яйца, тщательно перемешивая после каждого. В итоге тесто должно быть гладким и блестящим.
Шаг 2: Выпекание профитролей
Разогреваем духовку до 200°C.
С помощью кондитерского мешка или ложки формируем небольшие порции теста на противне, застеленном пергаментной бумагой.
Выпекаем профитроли 20-25 минут до золотистой корочки. Важно не открывать дверцу духовки, чтобы они не опали.
После готовности оставляем профитроли остывать.
Шаг 3: Приготовление начинки
В миске взбиваем сливки с сахарной пудрой и ванильным экстрактом до крепких пиков.
Наполняем остывшие профитроли взбитыми сливками с помощью кондитерского мешка.
Шаг 4: Шоколадная глазурь
Растапливаем шоколад и сливочное масло на водяной бане или в микроволновке, помешивая до получения однородной массы.
Обмакиваем верхушки профитролей в глазурь и даем застыть.
Подача:
Профитроли можно подавать как в холодном, так и в комнатном температурном виде. Они станут отличным дополнением к чашечке кофе или чаю и станут украшением любого стола!
Уточнения
Профитро́ли (фр. profiterole) — небольшие (менее 4 см в диаметре) кулинарные изделия французской кухни из заварного теста с различными начинками (как сладкими, так и несладкими): заварным кремом, салатом, грибами, мясом и другими.