Необычные профитроли: как создать шедевр без сложностей

2:23 Your browser does not support the audio element. Еда

Когда хочется порадовать себя и близких чем-то особенным, стоит обратить внимание на французский десерт — профитроли. Эти воздушные пирожные, с кремовой начинкой и шоколадной глазурью, создадут настоящий праздник вкуса. Разберемся, как сделать их дома!

Ингредиенты:

Для теста:

250 мл воды

100 г сливочного масла

150 г муки

4 яйца

Щепотка соли

Для начинки:

250 мл сливок (33% жирности)

2-3 ст. ложки сахарной пудры (по вкусу)

Ванильный экстракт (по желанию)

Для шоколадной глазури:

100 г черного шоколада

50 г сливочного масла

Пошаговое приготовление:

Шаг 1: Тесто для профитролей

В кастрюле доводим воду, сливочное масло и соль до кипения. После того как масло растает, добавляем муку. Быстро размешиваем тесто деревянной ложкой, пока оно не отойдет от стенок и не соберется в шар. Снимаем кастрюлю с огня и даем тесту немного остыть. Вводим по одному яйца, тщательно перемешивая после каждого. В итоге тесто должно быть гладким и блестящим.

Шаг 2: Выпекание профитролей

Разогреваем духовку до 200°C. С помощью кондитерского мешка или ложки формируем небольшие порции теста на противне, застеленном пергаментной бумагой. Выпекаем профитроли 20-25 минут до золотистой корочки. Важно не открывать дверцу духовки, чтобы они не опали. После готовности оставляем профитроли остывать.

Шаг 3: Приготовление начинки

В миске взбиваем сливки с сахарной пудрой и ванильным экстрактом до крепких пиков. Наполняем остывшие профитроли взбитыми сливками с помощью кондитерского мешка.

Шаг 4: Шоколадная глазурь

Растапливаем шоколад и сливочное масло на водяной бане или в микроволновке, помешивая до получения однородной массы. Обмакиваем верхушки профитролей в глазурь и даем застыть.

Подача:

Профитроли можно подавать как в холодном, так и в комнатном температурном виде. Они станут отличным дополнением к чашечке кофе или чаю и станут украшением любого стола!

Уточнения

Профитро́ли (фр. profiterole) — небольшие (менее 4 см в диаметре) кулинарные изделия французской кухни из заварного теста с различными начинками (как сладкими, так и несладкими): заварным кремом, салатом, грибами, мясом и другими.

