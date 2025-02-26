Больше никаких отходов: что делать с оставшимися яичными желтками

Приготовили белковый крем или безе и не знаете, что делать с оставшимися желтками? Не спешите их выбрасывать! Эти питательные и насыщенные микроэлементами части яйца можно использовать в самых разных блюдах.
1. Омлет или яичница
Самый простой вариант — приготовить яичницу из одних желтков. Можно добавить зелень, овощи или сыр для насыщенного вкуса.
2. Голландский соус и беарнез
Если любите элегантную подачу блюд, попробуйте сделать голландский соус — нежный, сливочный, с легкой кислинкой. Он идеально подходит к яйцам Бенедикт, рыбе, мясу и овощам. Беарнез — его более пряная версия с эстрагоном и уксусом.
3. Заварной крем и крем-брюле
Любители десертов могут использовать желтки в приготовлении классического заварного крема для эклеров и тортов. Крем-брюле — еще один роскошный десерт, где желтки придают бархатистую текстуру.
4. Лимонный курд
Этот густой и ароматный крем с насыщенным лимонным вкусом можно использовать для начинки пирогов, тортов и блинчиков.
5. Полезное влияние желтков
Желтки богаты витаминами A, K, B12, E, селеном, кальцием, фосфором, фолиевой кислотой и Омега-3. Они полезны для нервной системы, но при повышенном уровне холестерина рекомендуется употреблять не более 2-3 желтков в неделю.
Желто́к — дейтоплазма, питательные вещества, накапливающиеся в яйцеклетке животных и человека в виде зёрен или пластинок, которые иногда сливаются в сплошную желточную массу (у насекомых, костистых рыб, птиц и др.). Желток обнаружен в яйцеклетках всех животных и человека, но его количество и распределение значительно варьируются.
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