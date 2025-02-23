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Экзотический секрет: как гуава преображает закуски

2:21
Еда

Хотите узнать, как за пару минут создать закуску, способную удивить даже самых искушённых гурманов? Экзотическая гуава с сыром способна перевернуть ваше представление о простых перекусах!

Рулетики с гуавой и сыром
Фото: commons.wikimedia.org by samuelfernandezrivera, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Рулетики с гуавой и сыром

Экзотика в каждом рулете

Гуава — удивительный фрукт с нежной сладостью и хвойным ароматом, который в сочетании с солёным сыром и пресным тонким лавашом превращается в гармоничную, пикантную закуску. Это блюдо идеально подойдёт для вечеринок, пикников или быстрого перекуса.

Ингредиенты (на 4-6 рулетиков)

  • Тонкий лаваш: 2 листа
  • Спелая гуава: 2 штуки
  • Твердый или полутвердый сыр (например, чеддер, гауда, российский): 100 г
  • Сливочный или творожный сыр: 100 г
  • Свежая зелень (кинза, петрушка или руккола): небольшой пучок (для аромата и украшения)

Пошаговая инструкция

  1. Подготовка гуавы: Вымойте фрукт, разрежьте его пополам, удалите семена и нарежьте тонкими дольками или кубиками.
  2. Сыр и зелень: Натрите твердый сыр на крупной тёрке или нарежьте тонкими пластинками. Мелко порубите зелень.
  3. Формирование рулета: Разверните лаваш, равномерно намажьте его сливочным или творожным сыром, посыпьте натертым твердым сыром. На одном краю выложите нарезанную гуаву и посыпьте рублёной зеленью.
  4. Завершение: Аккуратно сверните лаваш в рулет, плотно защёлкните края, заверните в пищевую пленку и уберите в холодильник на 10-15 минут для охлаждения и пропитки. После этого нарежьте рулет на кусочки толщиной 2-3 см, украсьте свежей зеленью и подавайте.

Вместо твердого сыра можно использовать брынзу, фету или козий сыр — результат будет не менее интересным!
Экспериментируйте: гуаву можно заменить на манго, папайю, персик или дыню.
Дополните блюдо кисло-сладким соусом, медовой горчицей или йогуртовым соусом с зеленью для ещё более яркого вкуса.

Приготовление этой закуски занимает считанные минуты, а её оригинальность и баланс вкусов непременно порадуют вас и ваших гостей!

Уточнения

Пси́диум Гуа́ва, или Гойяба, устар. Гуйава (лат. Psídium) — род растений семейства Миртовые, включает в себя около 100 видов.

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Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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