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Попробовал новый вид теста — вся семья в восторге

1:41
Еда

Тесто — это основа любой пиццы, и его выбор напрямую влияет на вкус, текстуру и даже полезность блюда. Если вы хотите разнообразить свои рецепты, попробуйте 5 популярных видов теста для пиццы!

тесто
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
тесто

1. Классическое дрожжевое тесто
Самый традиционный вариант, но и самый хлопотный. Такое тесто нужно замешивать, давать подойти, а затем правильно раскатывать. Вкус будет насыщенным, а корочка — мягкой, с хрустящими краями.

2. Готовое замороженное дрожжевое тесто
Если нет времени на замес, можно купить готовое тесто в магазине. Главное — выбирать продукт без консервантов и усилителей вкуса. Перед приготовлением его лучше дать подняться и слегка обмять.

3. Замороженное слоеное дрожжевое тесто
Отличный компромисс между скоростью и вкусом! Оно дает хрустящую, слоистую текстуру, но важно правильно разморозить, чтобы сохранить эластичность.

4. Слоеное бездрожжевое тесто
Идеально для тонкой хрустящей пиццы. Не требует расстойки, а текстура получается легкой и воздушной. Однако стоит учитывать, что тесто может быть менее эластичным.

5. Цельнозерновое тесто
Самый полезный вариант! Благодаря цельнозерновой муке пицца будет богата клетчаткой и полезными веществами. Корочка получается более плотной, но вкус — насыщенный и ароматный.

Какой вариант выбрать? Решать вам! Попробуйте разные рецепты и найдите свой идеальный вкус.

Уточнения

Те́сто — полуфабрикат в хлебопекарном, кондитерском и макаронном производствах, получаемый замесом муки с различными продуктами (в зависимости от вида теста), основными из которых являются: вода, жиры, яйца, сахар, соль, разрыхлители (дрожжи, сода). 
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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