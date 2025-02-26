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Такого завтрака вы еще не пробовали: пшенная каша, которую все будут просить добавки

1:29
Еда

Обычную яичницу оставьте для будней! На завтрак в особый день стоит подать что-то действительно мощное — сытную, ароматную пшенную кашу с беконом и луком. Она сочетает в себе нежность крупы, хруст бекона и золотистую корочку обжаренного лука. Готовится просто, но результат превзойдет все ожидания!

Пшенная каша
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пшенная каша

Что понадобится

— 1/2 стакана пшена
— 1 стакан воды
— 70 г бекона
— 1 луковица
— 1 ч. л. сахара
— 2 ст. л. муки
— 70 мл растительного масла
— 30 г сливочного масла
— соль и специи по вкусу

Как готовить

  1. Готовим пшено. Промойте пшено несколько раз в горячей воде, чтобы убрать горечь. Затем залейте его водой, добавьте сахар и варите на небольшом огне, пока вся жидкость не впитается.
  2. Обжариваем бекон. Нарежьте его кубиками и обжарьте на сухой сковороде до хрустящей корочки. Добавьте к готовой каше.
  3. Делаем луковые чипсы. Лук нарежьте кубиками, обваляйте в муке с щепоткой соли и обжарьте в растительном масле до золотистой корочки. Добавьте немного сливочного масла для аромата.
  4. Собираем блюдо. Перемешайте пшено с беконом, а перед подачей посыпьте хрустящим луком.

Готово! Сытный завтрак, который зарядит энергией на весь день, ждет вас!

Уточнения

За́втрак — первый дневной приём пищи, как правило — в период от рассвета до полудня. Некоторые эксперты по питанию считают, что завтрак — самый важный приём пищи, его пропуск увеличивает шансы развития ожирения, сахарного диабета и может привести к сердечному приступу.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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