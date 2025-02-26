Такого завтрака вы еще не пробовали: пшенная каша, которую все будут просить добавки

Обычную яичницу оставьте для будней! На завтрак в особый день стоит подать что-то действительно мощное — сытную, ароматную пшенную кашу с беконом и луком. Она сочетает в себе нежность крупы, хруст бекона и золотистую корочку обжаренного лука. Готовится просто, но результат превзойдет все ожидания!
— 1/2 стакана пшена
— 1 стакан воды
— 70 г бекона
— 1 луковица
— 1 ч. л. сахара
— 2 ст. л. муки
— 70 мл растительного масла
— 30 г сливочного масла
— соль и специи по вкусу
Готово! Сытный завтрак, который зарядит энергией на весь день, ждет вас!
За́втрак — первый дневной приём пищи, как правило — в период от рассвета до полудня. Некоторые эксперты по питанию считают, что завтрак — самый важный приём пищи, его пропуск увеличивает шансы развития ожирения, сахарного диабета и может привести к сердечному приступу.
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