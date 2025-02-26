Больше никакой заморозки: эта пицца готовится проще простого

2:32 Your browser does not support the audio element. Еда

Пицца — одно из самых популярных блюд в мире. Ее хрустящая корочка, ароматный соус и аппетитная начинка покоряют с первого кусочка. И самое главное — приготовить ее в домашних условиях проще, чем кажется. Достаточно следовать проверенному рецепту, который не займет много времени, но даст потрясающий результат.

Фото: commons.wikimedia.org by Koffermejia, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Пицца

Что понадобится

Для теста:

— 500 г муки

— 300 мл теплой воды

— 7 г сухих дрожжей

— 1 ч. л. соли

— 1 ст. л. оливкового масла

— 1 ч. л. сахара

Для соуса:

— 400 г консервированных томатов

— 2 зубчика чеснока

— 1 ст. л. оливкового масла

— соль и перец по вкусу

— щепотка сушеного орегано или базилика

Для начинки:

— 200 г моцареллы или другого сыра

— колбаса, ветчина, грибы, овощи (по вкусу)

Как приготовить

Готовим тесто. В небольшой миске смешайте теплую воду, сахар и дрожжи. Оставьте на 10 минут до образования пенистой шапки. В большой миске соедините муку и соль, сделайте углубление и влейте дрожжевую смесь с оливковым маслом. Перемешайте до образования теста. Переложите тесто на посыпанную мукой поверхность и вымешивайте около 10 минут, пока оно не станет гладким и эластичным. Поместите его в смазанную маслом миску, накройте полотенцем и оставьте в теплом месте на 1–2 часа, пока оно не увеличится в объеме. Готовим соус. В сковороде разогрейте оливковое масло, добавьте измельченный чеснок и обжаривайте до золотистого цвета. Вылейте консервированные томаты, добавьте соль, перец и орегано. Томите на медленном огне 15 минут, пока соус не загустеет. Формируем пиццу. Разделите тесто на две части. Раскатайте каждую в тонкий круг, смажьте соусом, оставляя края свободными. Посыпьте натертой моцареллой, добавьте любимые ингредиенты. Выпекаем. Разогрейте духовку до 250°C. Переложите пиццу на противень, посыпанный мукой или манкой. Запекайте 10–15 минут до золотистой корочки.

Готово! Наслаждайтесь ароматной, хрустящей и безумно вкусной пиццей, которая точно станет вашей любимой!

Уточнения

Пи́цца — традиционное итальянское блюдо, изначально в виде круглой дрожжевой лепёшки, выпекаемой с уложенной сверху начинкой из томатного соуса, сыра и зачастую других ингредиентов, таких как мясо, овощи, грибы и прочие продукты. Небольшую пиццу иногда называют пиццеттой. Повар, специализирующийся на приготовлении пиццы, — пиццайоло.



