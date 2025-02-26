Больше никакой заморозки: эта пицца готовится проще простого

Пицца — одно из самых популярных блюд в мире. Ее хрустящая корочка, ароматный соус и аппетитная начинка покоряют с первого кусочка. И самое главное — приготовить ее в домашних условиях проще, чем кажется. Достаточно следовать проверенному рецепту, который не займет много времени, но даст потрясающий результат.
Для теста:
— 500 г муки
— 300 мл теплой воды
— 7 г сухих дрожжей
— 1 ч. л. соли
— 1 ст. л. оливкового масла
— 1 ч. л. сахара
Для соуса:
— 400 г консервированных томатов
— 2 зубчика чеснока
— 1 ст. л. оливкового масла
— соль и перец по вкусу
— щепотка сушеного орегано или базилика
Для начинки:
— 200 г моцареллы или другого сыра
— колбаса, ветчина, грибы, овощи (по вкусу)
Готово! Наслаждайтесь ароматной, хрустящей и безумно вкусной пиццей, которая точно станет вашей любимой!
Пи́цца — традиционное итальянское блюдо, изначально в виде круглой дрожжевой лепёшки, выпекаемой с уложенной сверху начинкой из томатного соуса, сыра и зачастую других ингредиентов, таких как мясо, овощи, грибы и прочие продукты. Небольшую пиццу иногда называют пиццеттой. Повар, специализирующийся на приготовлении пиццы, — пиццайоло.
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