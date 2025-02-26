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Больше никакой заморозки: эта пицца готовится проще простого

2:32
Еда

Пицца — одно из самых популярных блюд в мире. Ее хрустящая корочка, ароматный соус и аппетитная начинка покоряют с первого кусочка. И самое главное — приготовить ее в домашних условиях проще, чем кажется. Достаточно следовать проверенному рецепту, который не займет много времени, но даст потрясающий результат.

Пицца
Фото: commons.wikimedia.org by Koffermejia, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Пицца

Что понадобится

Для теста:
— 500 г муки
— 300 мл теплой воды
— 7 г сухих дрожжей
— 1 ч. л. соли
— 1 ст. л. оливкового масла
— 1 ч. л. сахара

Для соуса:
— 400 г консервированных томатов
— 2 зубчика чеснока
— 1 ст. л. оливкового масла
— соль и перец по вкусу
— щепотка сушеного орегано или базилика

Для начинки:
— 200 г моцареллы или другого сыра
— колбаса, ветчина, грибы, овощи (по вкусу)

Как приготовить

  1. Готовим тесто. В небольшой миске смешайте теплую воду, сахар и дрожжи. Оставьте на 10 минут до образования пенистой шапки. В большой миске соедините муку и соль, сделайте углубление и влейте дрожжевую смесь с оливковым маслом. Перемешайте до образования теста.
  2. Переложите тесто на посыпанную мукой поверхность и вымешивайте около 10 минут, пока оно не станет гладким и эластичным. Поместите его в смазанную маслом миску, накройте полотенцем и оставьте в теплом месте на 1–2 часа, пока оно не увеличится в объеме.
  3. Готовим соус. В сковороде разогрейте оливковое масло, добавьте измельченный чеснок и обжаривайте до золотистого цвета. Вылейте консервированные томаты, добавьте соль, перец и орегано. Томите на медленном огне 15 минут, пока соус не загустеет.
  4. Формируем пиццу. Разделите тесто на две части. Раскатайте каждую в тонкий круг, смажьте соусом, оставляя края свободными. Посыпьте натертой моцареллой, добавьте любимые ингредиенты.
  5. Выпекаем. Разогрейте духовку до 250°C. Переложите пиццу на противень, посыпанный мукой или манкой. Запекайте 10–15 минут до золотистой корочки.

Готово! Наслаждайтесь ароматной, хрустящей и безумно вкусной пиццей, которая точно станет вашей любимой!

Уточнения

Пи́цца — традиционное итальянское блюдо, изначально в виде круглой дрожжевой лепёшки, выпекаемой с уложенной сверху начинкой из томатного соуса, сыра и зачастую других ингредиентов, таких как мясо, овощи, грибы и прочие продукты. Небольшую пиццу иногда называют пиццеттой. Повар, специализирующийся на приготовлении пиццы, — пиццайоло.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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