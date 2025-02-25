Три правила, которые спасут ваши зубы от налета после чая

Чай кажется безобидным напитком, но не все знают, что он может серьезно повлиять на внешний вид зубов. Любители этого горячего напитка со временем замечают, что эмаль становится темнее, а улыбка теряет свою белизну. Причина в содержании танинов — особых веществ, которые есть и в черном, и в зеленом чае.
По словам стоматолога-гигиениста Ирины Гришиной, танины оседают на зубной эмали и со временем придают ей желтоватый оттенок. Чем чаще человек пьет чай, тем быстрее этот эффект становится заметным. Особенно это касается крепко заваренного напитка и темных сортов.
Чтобы избежать неприятных последствий, врач советует придерживаться нескольких правил:
— ограничить употребление чая до 3-4 чашек в день;
— отдавать предпочтение светлым сортам чая, которые меньше окрашивают эмаль;
— избегать слишком крепкого заваривания;
— пить чай через трубочку, чтобы уменьшить контакт с зубами;
— регулярно чистить зубы и пользоваться ополаскивателем для полости рта.
Кроме того, стоматолог предупреждает, что одна из популярных добавок к чаю может усугубить ситуацию.
"Ограничьте употребление чая с добавлением лимона, так как кислота в лимоне может разрушать эмаль", — объясняет врач.
Лимонная кислота делает зубную поверхность более уязвимой, а танины быстрее проникают в структуру эмали, усиливая эффект окрашивания.
Если вы не готовы отказаться от чая с лимоном, стоматологи рекомендуют пить его через трубочку и не чистить зубы сразу после употребления, чтобы не травмировать размягченную эмаль.
Таким образом, чай остается полезным и ароматным напитком, но его употребление требует разумного подхода. Следуя простым рекомендациям, можно наслаждаться любимым вкусом, не жертвуя красотой своей улыбки.
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