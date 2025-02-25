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Три правила, которые спасут ваши зубы от налета после чая

2:06
Еда

Чай кажется безобидным напитком, но не все знают, что он может серьезно повлиять на внешний вид зубов. Любители этого горячего напитка со временем замечают, что эмаль становится темнее, а улыбка теряет свою белизну. Причина в содержании танинов — особых веществ, которые есть и в черном, и в зеленом чае.

черный чай
Фото: freepik.com is licensed under public domain
черный чай

Как чай влияет на зубы

По словам стоматолога-гигиениста Ирины Гришиной, танины оседают на зубной эмали и со временем придают ей желтоватый оттенок. Чем чаще человек пьет чай, тем быстрее этот эффект становится заметным. Особенно это касается крепко заваренного напитка и темных сортов.

Как пить чай и сохранить белизну зубов

Чтобы избежать неприятных последствий, врач советует придерживаться нескольких правил:

— ограничить употребление чая до 3-4 чашек в день;
— отдавать предпочтение светлым сортам чая, которые меньше окрашивают эмаль;
— избегать слишком крепкого заваривания;
— пить чай через трубочку, чтобы уменьшить контакт с зубами;
— регулярно чистить зубы и пользоваться ополаскивателем для полости рта.

Кроме того, стоматолог предупреждает, что одна из популярных добавок к чаю может усугубить ситуацию.

Почему чай с лимоном опасен для зубов

"Ограничьте употребление чая с добавлением лимона, так как кислота в лимоне может разрушать эмаль", — объясняет врач.

Лимонная кислота делает зубную поверхность более уязвимой, а танины быстрее проникают в структуру эмали, усиливая эффект окрашивания.

Если вы не готовы отказаться от чая с лимоном, стоматологи рекомендуют пить его через трубочку и не чистить зубы сразу после употребления, чтобы не травмировать размягченную эмаль.

Таким образом, чай остается полезным и ароматным напитком, но его употребление требует разумного подхода. Следуя простым рекомендациям, можно наслаждаться любимым вкусом, не жертвуя красотой своей улыбки.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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