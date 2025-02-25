Полезные перекусы за 5 минут — дети в восторге, а вреда ноль

1:16 Your browser does not support the audio element. Еда

Готовить полезные закуски для детей не так сложно, как кажется. Они не только питательны, но и понравятся даже самым привередливым маленьким гурманам.

Фото: Wikimedia Commons by Henry Burrows is licensed under Public domain дети играют в Roblox

4 вкусных и полезных перекуса

1. Фрукты с йогуртом

Нарежьте яблоки, груши, бананы или ягоды и подавайте с натуральным йогуртом без добавленного сахара. Можно сделать фруктовый салат или просто обмакнуть кусочки фруктов в йогурт.

2. Овощные палочки с хумусом

Морковь, сладкий перец, огурцы или сельдерей в сочетании с хумусом — отличный источник витаминов и клетчатки. Такой перекус поможет ребенку оставаться сытым дольше.

3. Цельнозерновые крекеры с авокадо

Разомните спелое авокадо, добавьте немного лимонного сока и соли, а затем намажьте на цельнозерновые крекеры. Авокадо богато полезными жирами, которые важны для работы мозга.

4. Домашние энергетические шарики

Смешайте овсяные хлопья, орехи, мед и немного какао, сформируйте небольшие шарики и охладите. Это вкусная и полезная альтернатива магазинным сладостям.

Уточнения

Снэ́ки или снеки (англ. snack — «лёгкая закуска») — в англоязычных странах общее название лёгких блюд, предназначенных для «перекуса» — утоления голода между основными приёмами пищи.



