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На Масленицу ели не только блины: вот что еще нужно приготовить

1:54
Еда

Масленица — это не только блинное изобилие, но и множество других вкусных угощений, которые помогают насытиться перед Великим постом. Важно помнить о традиционных масленичных блюдах, которые символизируют изобилие и достаток.

Сырники
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Сырники

Какие блюда готовить на Масленицу

1. Рыба
Этот продукт обязательно должен присутствовать в меню Масленичной недели, особенно в последние дни перед началом поста. Рыбу можно:

  • Запекать в духовке с ароматными травами и лимоном.
  • Жарить на сковороде до золотистой корочки.
  • Готовить рыбные пироги и расстегаи — традиционные русские угощения.

Рыба символизирует достаток и благополучие, а также является сытной альтернативой мясным блюдам.

2. Сырники
Пышные, мягкие и нежные, они идеально дополняют блинное разнообразие. Готовятся из творога, яиц и небольшого количества муки. Подают сырники со сметаной, вареньем или медом.

3. Вареники с творогом
Еще одно вкусное угощение, которое традиционно подают на Масленицу. Нежное тесто и сладкая творожная начинка делают вареники идеальным десертом. Можно добавить в начинку немного ванили или изюма.

4. Сырные запеканки
Запеканка из творога — прекрасное блюдо для тех, кто любит нежную и воздушную выпечку. Ее можно приготовить с добавлением фруктов, сухофруктов или орехов.

5. Пироги с начинками
Масленица — время сытной выпечки. Попробуйте испечь:

  • Пирог с творогом — сладкий, с добавлением сахара и корицы.
  • Пирог с рыбой — сытный, с добавлением лука и специй.
  • Кулебяку — многослойный пирог с начинкой из рыбы, риса и яиц.

Уточнения

Ма́сленица — восточнославянский традиционный праздник, отмечаемый в течение недели перед Великим постом, сохранивший в своей обрядовой основе ряд элементов дохристианской славянской мифологии.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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