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Запечённая дорадо тает во рту: готовим рыбу к 23 февраля — мужчины будут в восторге

1:26
Еда

Рыба дорадо — идеальный выбор для праздничного стола на 23 февраля! Это блюдо порадует даже самых взыскательных гурманов своим изысканным вкусом и ароматом. Приготовить его несложно, а результат превзойдёт все ожидания. Рыба получается нежной, сочной и невероятно ароматной благодаря специям и свежей зелени.

Запечённая рыба с лимоном
Фото: flickr.com by cyclonebill, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Запечённая рыба с лимоном

Ингредиенты (на 2 порции):

  • 2 крупные рыбы дорадо;
  • 1 лимон;
  • свежая петрушка и укроп — по пучку;
  • 2 зубчика чеснока;
  • 2 столовые ложки растительного масла (оливкового или подсолнечного);
  • специи по вкусу.

Приготовление:

  1. Для начала подготовьте рыбу: удалите внутренности, плавники и тщательно промойте. Затем обсушите её бумажными полотенцами.
  2. Нарежьте лимон тонкими кружочками, а чеснок, петрушку и укроп мелко порубите.
  3. Посолите и поперчите дорадо с обеих сторон. Сделайте на её поверхности неглубокие надрезы и заполните их кружочками лимона и измельчённой зеленью.
  4. Выстелите противень пергаментной бумагой и уложите на него рыбу. Полейте её растительным маслом.
  5. Запекайте блюдо в предварительно разогретой до 180°С духовке в течение 25 минут. Подавайте рыбу в горячем виде, украсив свежей зеленью и ломтиками лимона.

Уточнения

Дора́до (от исп. dorado «золотой») — обиходное название нескольких видов рыб.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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