Запечённая дорадо тает во рту: готовим рыбу к 23 февраля — мужчины будут в восторге

Рыба дорадо — идеальный выбор для праздничного стола на 23 февраля! Это блюдо порадует даже самых взыскательных гурманов своим изысканным вкусом и ароматом. Приготовить его несложно, а результат превзойдёт все ожидания. Рыба получается нежной, сочной и невероятно ароматной благодаря специям и свежей зелени.
Фото: flickr.com by cyclonebill, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Запечённая рыба с лимоном
Ингредиенты (на 2 порции):
2 крупные рыбы дорадо;
1 лимон;
свежая петрушка и укроп — по пучку;
2 зубчика чеснока;
2 столовые ложки растительного масла (оливкового или подсолнечного);
специи по вкусу.
Приготовление:
Для начала подготовьте рыбу: удалите внутренности, плавники и тщательно промойте. Затем обсушите её бумажными полотенцами.
Нарежьте лимон тонкими кружочками, а чеснок, петрушку и укроп мелко порубите.
Посолите и поперчите дорадо с обеих сторон. Сделайте на её поверхности неглубокие надрезы и заполните их кружочками лимона и измельчённой зеленью.
Выстелите противень пергаментной бумагой и уложите на него рыбу. Полейте её растительным маслом.
Запекайте блюдо в предварительно разогретой до 180°С духовке в течение 25 минут. Подавайте рыбу в горячем виде, украсив свежей зеленью и ломтиками лимона.
Уточнения
Дора́до (от исп. dorado «золотой») — обиходное название нескольких видов рыб.