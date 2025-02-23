Запечённая дорадо тает во рту: готовим рыбу к 23 февраля — мужчины будут в восторге

1:26 Your browser does not support the audio element. Еда

Рыба дорадо — идеальный выбор для праздничного стола на 23 февраля! Это блюдо порадует даже самых взыскательных гурманов своим изысканным вкусом и ароматом. Приготовить его несложно, а результат превзойдёт все ожидания. Рыба получается нежной, сочной и невероятно ароматной благодаря специям и свежей зелени.

Фото: flickr.com by cyclonebill, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Запечённая рыба с лимоном

Ингредиенты (на 2 порции):

2 крупные рыбы дорадо;

1 лимон;

свежая петрушка и укроп — по пучку;

2 зубчика чеснока;

2 столовые ложки растительного масла (оливкового или подсолнечного);

специи по вкусу.

Приготовление:

Для начала подготовьте рыбу: удалите внутренности, плавники и тщательно промойте. Затем обсушите её бумажными полотенцами. Нарежьте лимон тонкими кружочками, а чеснок, петрушку и укроп мелко порубите. Посолите и поперчите дорадо с обеих сторон. Сделайте на её поверхности неглубокие надрезы и заполните их кружочками лимона и измельчённой зеленью. Выстелите противень пергаментной бумагой и уложите на него рыбу. Полейте её растительным маслом. Запекайте блюдо в предварительно разогретой до 180°С духовке в течение 25 минут. Подавайте рыбу в горячем виде, украсив свежей зеленью и ломтиками лимона.

Уточнения

Дора́до (от исп. dorado «золотой») — обиходное название нескольких видов рыб.

