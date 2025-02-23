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Мужчины бегут домой, сломя голову: секретный рецепт ужина из 70-х творит чудеса!

1:12
Еда

В условиях повышения цен на продукты и нехватки времени был найден забытый рецепт сытного и питательного ужина, который был популярен среди работающих женщин в 1970-х годах. Его простота и оригинальный способ приготовления делают его идеальным решением для быстрого и вкусного ужина.

Спагетти карбонара
Фото: commons.wikimedia.org by Triplec85, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Спагетти карбонара

Ингредиенты:

  • Макароны — 300 г,
  • Колбаса или ветчина — 200 г,
  • Яйца — 2 шт.,
  • Лук — 1 шт.,
  • Соль, перец, хмели-сунели — по вкусу.

Приготовление:

  1. Нарежьте колбасу или ветчину мелкими кубиками.
  2. Очистите и нарежьте лук полукольцами.
  3. Обжарьте лук до золотистого цвета на сковороде, затем добавьте колбасу или ветчину и жарьте до готовности.
  4. Взбейте яйца с солью в отдельной миске, затем влейте их в сковороду и постоянно помешивайте.
  5. Сварите макароны, слейте воду и добавьте их в сковороду. Тщательно перемешайте все ингредиенты и приправьте хмели-сунели по вкусу.

Женщины, попробовавшие этот рецепт, замечают, что их мужья теперь возвращаются домой с работы вовремя!

Уточнения

Макаро́ны (итал. maccheroni) — макаронные изделия в виде трубочек разного диаметра и длины.

Колбаса́ — пищевой продукт; классообразующий тип колбасных изделий, представляющий собой мясной (часто свиной, говяжий или птичий) фарш в продолговатой оболочке.
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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