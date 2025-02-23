Мужчины бегут домой, сломя голову: секретный рецепт ужина из 70-х творит чудеса!

1:12 Your browser does not support the audio element. Еда

В условиях повышения цен на продукты и нехватки времени был найден забытый рецепт сытного и питательного ужина, который был популярен среди работающих женщин в 1970-х годах. Его простота и оригинальный способ приготовления делают его идеальным решением для быстрого и вкусного ужина.

Фото: commons.wikimedia.org by Triplec85, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Спагетти карбонара

Ингредиенты:

Макароны — 300 г,

Колбаса или ветчина — 200 г,

Яйца — 2 шт.,

Лук — 1 шт.,

Соль, перец, хмели-сунели — по вкусу.

Приготовление:

Нарежьте колбасу или ветчину мелкими кубиками. Очистите и нарежьте лук полукольцами. Обжарьте лук до золотистого цвета на сковороде, затем добавьте колбасу или ветчину и жарьте до готовности. Взбейте яйца с солью в отдельной миске, затем влейте их в сковороду и постоянно помешивайте. Сварите макароны, слейте воду и добавьте их в сковороду. Тщательно перемешайте все ингредиенты и приправьте хмели-сунели по вкусу.

Женщины, попробовавшие этот рецепт, замечают, что их мужья теперь возвращаются домой с работы вовремя!

Уточнения

Макаро́ны (итал. maccheroni) — макаронные изделия в виде трубочек разного диаметра и длины.



Колбаса́ — пищевой продукт; классообразующий тип колбасных изделий, представляющий собой мясной (часто свиной, говяжий или птичий) фарш в продолговатой оболочке.



