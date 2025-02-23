Картошка фри, как в ресторане: секрет в пшеничной муке — пальчики оближешь!

1:28 Your browser does not support the audio element. Еда

Многие обожают картошку фри, но не всегда могут приготовить её дома так же вкусно, как в ресторане. Оказывается, секрет хрустящей корочки и мягкой сердцевины кроется в использовании пшеничной муки. Она помогает сохранить влагу внутри картофеля, создавая золотистую и хрустящую корочку.

Фото: commons.wikimedia.org by cyclonebill, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Майонез

Ингредиенты:

5-6 средних картофелин

3 столовые ложки пшеничной муки

Соль и специи по вкусу

Растительное масло для жарки.

Приготовление:

Порежьте картофель на одинаковые брусочки или кружочки. Замочите картофель в холодной воде на 15 минут, чтобы удалить излишки крахмала. Промокните картофель бумажными полотенцами до сухости. Это важно для образования хрустящей корочки. В миске смешайте муку с солью и специями. Обваляйте каждый кусочек картофеля в мучной смеси так, чтобы покрытие было тонким и равномерным. Разогрейте масло в глубокой сковороде и жарьте картофель небольшими порциями до золотистой корочки, периодически переворачивая.

Советы для идеального результата:

После жарки положите готовую картошку на бумажные полотенца, чтобы убрать лишнее масло. Подавайте сразу, пока корочка не потеряла хрусткость. Этот метод позволяет сделать картошку с аппетитной корочкой и мягкой, нежной мякотью в серединке.

Уточнения

Карто́фель фри (картофель + фр. frite [frit] — жареный) — нарезанный брусочками или пластинками картофель, жаренный во фритюре.

