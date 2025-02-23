Картошка фри, как в ресторане: секрет в пшеничной муке — пальчики оближешь!

Многие обожают картошку фри, но не всегда могут приготовить её дома так же вкусно, как в ресторане. Оказывается, секрет хрустящей корочки и мягкой сердцевины кроется в использовании пшеничной муки. Она помогает сохранить влагу внутри картофеля, создавая золотистую и хрустящую корочку.
Ингредиенты:
Приготовление:
Советы для идеального результата:
После жарки положите готовую картошку на бумажные полотенца, чтобы убрать лишнее масло. Подавайте сразу, пока корочка не потеряла хрусткость. Этот метод позволяет сделать картошку с аппетитной корочкой и мягкой, нежной мякотью в серединке.
Карто́фель фри (картофель + фр. frite [frit] — жареный) — нарезанный брусочками или пластинками картофель, жаренный во фритюре.
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