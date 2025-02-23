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Картошка фри, как в ресторане: секрет в пшеничной муке — пальчики оближешь!

1:28
Еда

Многие обожают картошку фри, но не всегда могут приготовить её дома так же вкусно, как в ресторане. Оказывается, секрет хрустящей корочки и мягкой сердцевины кроется в использовании пшеничной муки. Она помогает сохранить влагу внутри картофеля, создавая золотистую и хрустящую корочку.

Майонез
Фото: commons.wikimedia.org by cyclonebill, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Майонез

Ингредиенты:

  • 5-6 средних картофелин
  • 3 столовые ложки пшеничной муки
  • Соль и специи по вкусу
  • Растительное масло для жарки.

Приготовление:

  1. Порежьте картофель на одинаковые брусочки или кружочки.
  2. Замочите картофель в холодной воде на 15 минут, чтобы удалить излишки крахмала.
  3. Промокните картофель бумажными полотенцами до сухости. Это важно для образования хрустящей корочки.
  4. В миске смешайте муку с солью и специями.
  5. Обваляйте каждый кусочек картофеля в мучной смеси так, чтобы покрытие было тонким и равномерным.
  6. Разогрейте масло в глубокой сковороде и жарьте картофель небольшими порциями до золотистой корочки, периодически переворачивая.

Советы для идеального результата:

После жарки положите готовую картошку на бумажные полотенца, чтобы убрать лишнее масло. Подавайте сразу, пока корочка не потеряла хрусткость. Этот метод позволяет сделать картошку с аппетитной корочкой и мягкой, нежной мякотью в серединке.

Уточнения

Карто́фель фри (картофель + фр. frite [frit] — жареный) — нарезанный брусочками или пластинками картофель, жаренный во фритюре.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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