Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пугачёва набросилась на официантку в израильском кафе: для неё не нашлось места
Глаза, от которых невозможно отвести взгляд: искусство макияжа для нависшего века
Врач раскрыл секрет идеальной тренировки: что нужно знать каждому
ЦБ РФ и Мьянма укрепляют финансовые связи для развития торговли и инвестиций
Лоток в коридоре — норма или странность? Что думают об этом кошки
Шок отцовства: Австралийские ученые раскрыли проблемы, с которыми сталкиваются новоиспеченные папы
Западные бренды потеряли 13,6 миллиарда долларов из-за ухода с российского рынка
Стоимость перелётов из Иркутска в Таиланд упала в четыре раза
Зря покупал дорогую землю для рассады: оказывается, её можно сделать идеальной за 5 минут

Зачем варить грецкие орехи 3 минуты: лайфхак, который сэкономит ваше время

1:05
Еда

Предлагаем узнать полезный лайфхак про варку грецких орехов. Этот метод помогает быстро справиться с задачей очистки орехов от скорлупы, что особенно актуально, когда хочется приготовить десерт или салат с ними, либо съесть их просто так.

Орехи
Фото: commons.wikimedia.org by Kovbaskina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Орехи

Как варить грецкие орехи

Многие отказываются от идеи использовать грецкие орехи из-за трудоемкого процесса раскалывания скорлупы вручную. Но хитрые хозяйки придумали простой способ, который значительно упрощает дело. Для этого достаточно поместить орехи в кастрюлю, залить их холодной водой и довести до кипения. Варить орехи нужно всего три минуты, после чего воду сливают, а орехи оставляют остывать.

После такой процедуры скорлупа становится мягкой и легко снимается — достаточно слегка надавить, и она сама делится на половинки. Таким образом, процесс очистки занимает всего около десяти минут, что делает приготовление блюд с грецкими орехами гораздо быстрее и удобнее.

Уточнения

Оре́х гре́цкий (лат. Júglans régia) — вид деревьев рода Орех семейства Ореховые (Juglandaceae).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Украинские Patriot бессильны: КНДР передаёт России ракеты KN-24, меняющие правила игры
Военные новости
Украинские Patriot бессильны: КНДР передаёт России ракеты KN-24, меняющие правила игры Аудио 
Механики не говорят об этом, но именно температура убивает моторное масло
Авто
Механики не говорят об этом, но именно температура убивает моторное масло Аудио 
Профессор моды сравнила Татьяну Брухунову с советской учительницей
Шоу-бизнес
Профессор моды сравнила Татьяну Брухунову с советской учительницей Аудио 
Популярное
Короткое замыкание обеспечено: нельзя ставить микроволновку в эти популярные на кухне места

Неправильное размещение микроволновки может привести к поломке, короткому замыканию. Не ставьте её близко к мойке, плите. Важно избегать удлинителей.

Короткое замыкание обеспечено: нельзя ставить микроволновку в эти популярные на кухне места
Сода и уксус не помогут: вот что на самом деле растворит жир и устранит засор слива
Сода и уксус не помогут: вот что на самом деле растворит жир и устранит засор слива
Моя жена гений: она вывела список продуктов, после которых ужин — удовольствие, а утро — легкость
Революция в математике: две школьницы изменили подход к теореме Пифагора
Тайна Сумской области, или почему так торопятся Соединённые Штаты Дмитрий Плотников Зеленский скоро покинет Украину. Но отпустит ли Украину НАТО? Любовь Степушова
Когда холодильник почти пуст, но хочется чего-то горячего — этот суп спасёт
Механики не говорят об этом, но именно температура убивает моторное масло
Как показать собаке, что вы её лучший друг? 5 простых, но эффективных способов
Как показать собаке, что вы её лучший друг? 5 простых, но эффективных способов
Последние материалы
Канье Уэст вывел из себя Бьянку Цензори и чуть не разрушил свой брак: что натворил рэпер
Одежда, макияж и обувь, которые старят – список модных запретов
Ирина Шейк опубликовала откровенное фото в белье после слухов о новом романе
Невеста Григория Лепса ответила на слухи о беременности
Ребёнок мечтает о собаке? Вот какие породы станут ему лучшими друзьями
Дженнифер Лопес высказалась о непостоянных мужчинах, едва сдерживая слёзы
ЕС потеряет 28 миллиардов евро: Трамп наносит сокрушительный удар
Твоё тело — это не смартфон, но миф о 7-летнем обновлении живёт
Каждому сыну по маме: уникальная методика воспитания от многодетной Марии Кожевниковой
Величие Востока: скрытая архитектурная жемчужина Великого шёлкового пути
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.