Предлагаем узнать полезный лайфхак про варку грецких орехов. Этот метод помогает быстро справиться с задачей очистки орехов от скорлупы, что особенно актуально, когда хочется приготовить десерт или салат с ними, либо съесть их просто так.
Многие отказываются от идеи использовать грецкие орехи из-за трудоемкого процесса раскалывания скорлупы вручную. Но хитрые хозяйки придумали простой способ, который значительно упрощает дело. Для этого достаточно поместить орехи в кастрюлю, залить их холодной водой и довести до кипения. Варить орехи нужно всего три минуты, после чего воду сливают, а орехи оставляют остывать.
После такой процедуры скорлупа становится мягкой и легко снимается — достаточно слегка надавить, и она сама делится на половинки. Таким образом, процесс очистки занимает всего около десяти минут, что делает приготовление блюд с грецкими орехами гораздо быстрее и удобнее.
Оре́х гре́цкий (лат. Júglans régia) — вид деревьев рода Орех семейства Ореховые (Juglandaceae).
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Неправильное размещение микроволновки может привести к поломке, короткому замыканию. Не ставьте её близко к мойке, плите. Важно избегать удлинителей.