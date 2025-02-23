Зачем варить грецкие орехи 3 минуты: лайфхак, который сэкономит ваше время

1:05 Your browser does not support the audio element. Еда

Предлагаем узнать полезный лайфхак про варку грецких орехов. Этот метод помогает быстро справиться с задачей очистки орехов от скорлупы, что особенно актуально, когда хочется приготовить десерт или салат с ними, либо съесть их просто так.

Фото: commons.wikimedia.org by Kovbaskina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Орехи

Как варить грецкие орехи

Многие отказываются от идеи использовать грецкие орехи из-за трудоемкого процесса раскалывания скорлупы вручную. Но хитрые хозяйки придумали простой способ, который значительно упрощает дело. Для этого достаточно поместить орехи в кастрюлю, залить их холодной водой и довести до кипения. Варить орехи нужно всего три минуты, после чего воду сливают, а орехи оставляют остывать.

После такой процедуры скорлупа становится мягкой и легко снимается — достаточно слегка надавить, и она сама делится на половинки. Таким образом, процесс очистки занимает всего около десяти минут, что делает приготовление блюд с грецкими орехами гораздо быстрее и удобнее.

Уточнения

Оре́х гре́цкий (лат. Júglans régia) — вид деревьев рода Орех семейства Ореховые (Juglandaceae).

