Раскрыт секрет сочных котлет: сколько хлеба добавлять в фарш — не догадается ни один шеф-повар

1:25 Your browser does not support the audio element. Еда

Вы когда-нибудь замечали, как быстро и вкусно можно приготовить котлеты, не используя сковороду с кипящим маслом? В этом рецепте мы расскажем, как запечь сочные и ароматные котлеты в духовке, сэкономив время и усилия.

Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Котлеты

Для того чтобы котлеты получились сочными и не пересушились, важно соблюдать пропорции при добавлении хлеба в фарш.

Оптимальное соотношение — четверть объема хлеба на объем мяса. Например, на один килограмм фарша следует использовать 250 граммов хлеба или батона.

Перед добавлением хлеба его необходимо замочить в воде или молоке. Объем жидкости должен быть на треть больше объема хлеба.

После замачивания хлеб нужно тщательно смешать с остальными ингредиентами фарша: мясом, мелко нарезанным луком и чесноком, перцем. Полученную массу следует охладить в холодильнике на 30 минут, чтобы она настоялась.

Затем из охлажденного фарша формируются котлеты, которые обваливаются в панировочных сухарях и выкладываются на противень. Запекать котлеты в духовке следует при температуре 180-200 градусов Цельсия в течение 35-40 минут.

Приготовление котлет в духовке позволяет сэкономить масло и избавляет от необходимости постоянного контроля за процессом жарки.

Уточнения

Котле́та (от фр. côtelette — «рёбрышко») — в современном русском языке и русской кухне: изделие из мясного фарша, его аналога (рыбного фарша, фарша из мяса птицы) или заменителя (фарш из овощей и т. д.), приготовленное без применения какого-либо соуса.



Фарш (от лат. farcire — «начинять» или от фр. farce через нем. Farce — «начинка») — измельчённое сырое мясо, полуфабрикат для изготовления различных блюд, например телячьего паштета, готовящегося из фарша (телятина, ветчина, свиное сало и грибы).



