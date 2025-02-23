Раскрыт секрет сочных котлет: сколько хлеба добавлять в фарш — не догадается ни один шеф-повар

Вы когда-нибудь замечали, как быстро и вкусно можно приготовить котлеты, не используя сковороду с кипящим маслом? В этом рецепте мы расскажем, как запечь сочные и ароматные котлеты в духовке, сэкономив время и усилия.
Для того чтобы котлеты получились сочными и не пересушились, важно соблюдать пропорции при добавлении хлеба в фарш.
Котле́та (от фр. côtelette — «рёбрышко») — в современном русском языке и русской кухне: изделие из мясного фарша, его аналога (рыбного фарша, фарша из мяса птицы) или заменителя (фарш из овощей и т. д.), приготовленное без применения какого-либо соуса.
Фарш (от лат. farcire — «начинять» или от фр. farce через нем. Farce — «начинка») — измельчённое сырое мясо, полуфабрикат для изготовления различных блюд, например телячьего паштета, готовящегося из фарша (телятина, ветчина, свиное сало и грибы).
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