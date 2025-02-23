Язык больше не нужен: этот ингредиент сделал салат нежнее и дешевле — рецепт

1:52 Your browser does not support the audio element. Еда

Существуют рецепты похожего салата, но в них используется варёный свиной язык. Мы же решили отказаться от него из-за роста цен.

Фото: freepik тарталетки

Мы нашли отличную альтернативу, и те, кто попробовал салат с новым ингредиентом, даже не заметили разницы. Салат по этому рецепту даже стал ещё более нежным, а его вкус остался прежним. Кроме того, новый продукт оказался дешевле, что тоже важно.

Ингредиенты:

Куриные желудки — 400 г

Картофель — 2 шт.

Маринованные или солёные огурцы — 3 шт.

Лук — 1 шт.

Морковь — 1 шт.

Яйца — 2 шт.

Майонез — по вкусу

Соль по вкусу

Приготовление:

Промойте куриные желудки, положите их в кипящую воду, добавьте немного соли и перец горошком. Уменьшите огонь и томите под крышкой 1,5 часа. Остудите желудки, не вынимая их из бульона. Важно: если вынуть их и остудить отдельно, они обветрятся и станут жёсткими. Отварите картофель в мундире, остудите и очистите. Нарежьте отварной картофель на маленькие кусочки. Выньте желудки из бульона, удалите жилки и нарежьте мясистую часть на кусочки. Выложите их в салатник. Обжарьте лук с морковь на растительном масле, затем остудите и добавьте в салатник. Нарежьте варёные яйца и добавьте их в салат. Нарежьте маринованные огурцы (можно использовать солёные) и добавьте в салатник. Заправьте салат майонезом, слегка посолите и перемешайте. По желанию можно добавить свежий укроп для аромата. Салат можно подать в общем салатнике или разложить по тарталеткам.

Уточнения

Тартале́тка (фр. tartelette — «маленький тарт») — выпечка в форме небольшой (до 10 см) корзинки, обычно из песочного теста для последующей начинки.



Сала́т (от итал. salato — «то, что засолено» через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.

