Язык больше не нужен: этот ингредиент сделал салат нежнее и дешевле — рецепт

Существуют рецепты похожего салата, но в них используется варёный свиной язык. Мы же решили отказаться от него из-за роста цен.
Мы нашли отличную альтернативу, и те, кто попробовал салат с новым ингредиентом, даже не заметили разницы. Салат по этому рецепту даже стал ещё более нежным, а его вкус остался прежним. Кроме того, новый продукт оказался дешевле, что тоже важно.
Ингредиенты:
Приготовление:
Тартале́тка (фр. tartelette — «маленький тарт») — выпечка в форме небольшой (до 10 см) корзинки, обычно из песочного теста для последующей начинки.
Сала́т (от итал. salato — «то, что засолено» через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.
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