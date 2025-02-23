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Язык больше не нужен: этот ингредиент сделал салат нежнее и дешевле — рецепт

1:52
Еда

Существуют рецепты похожего салата, но в них используется варёный свиной язык. Мы же решили отказаться от него из-за роста цен.

тарталетки
Фото: freepik
тарталетки

Мы нашли отличную альтернативу, и те, кто попробовал салат с новым ингредиентом, даже не заметили разницы. Салат по этому рецепту даже стал ещё более нежным, а его вкус остался прежним. Кроме того, новый продукт оказался дешевле, что тоже важно.

Ингредиенты:

  • Куриные желудки — 400 г
  • Картофель — 2 шт.
  • Маринованные или солёные огурцы — 3 шт.
  • Лук — 1 шт.
  • Морковь — 1 шт.
  • Яйца — 2 шт.
  • Майонез — по вкусу
  • Соль по вкусу

Приготовление:

  1. Промойте куриные желудки, положите их в кипящую воду, добавьте немного соли и перец горошком. Уменьшите огонь и томите под крышкой 1,5 часа.
  2. Остудите желудки, не вынимая их из бульона. Важно: если вынуть их и остудить отдельно, они обветрятся и станут жёсткими.
  3. Отварите картофель в мундире, остудите и очистите.
  4. Нарежьте отварной картофель на маленькие кусочки.
  5. Выньте желудки из бульона, удалите жилки и нарежьте мясистую часть на кусочки. Выложите их в салатник.
  6. Обжарьте лук с морковь на растительном масле, затем остудите и добавьте в салатник.
  7. Нарежьте варёные яйца и добавьте их в салат.
  8. Нарежьте маринованные огурцы (можно использовать солёные) и добавьте в салатник.
  9. Заправьте салат майонезом, слегка посолите и перемешайте.
  10. По желанию можно добавить свежий укроп для аромата.
  11. Салат можно подать в общем салатнике или разложить по тарталеткам.

Уточнения

Тартале́тка (фр. tartelette — «маленький тарт») — выпечка в форме небольшой (до 10 см) корзинки, обычно из песочного теста для последующей начинки. 

Сала́т (от итал. salato — «то, что засолено» через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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