Черешневый бум: что ждёт нас в сезоне-2025?

5:07 Your browser does not support the audio element. Еда

Черешня (Prunus avium) — популярный фрукт весны и начала лета. Пока другие фрукты теряют спрос, черешня становится всё более востребованной. Давайте посмотрим, что нас ждёт в этом сезоне, исходя из недавних тенденций!

Фото: flickr.com by INRA DIST, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Черешня

Потребительские предпочтения изменились

Ранее ценилась только ранняя спелость, но теперь важны размер, цвет, вкус ягоды и её способность к растрескиванию. Традиционные сады уже не могут удовлетворить спрос из-за высокой стоимости выращивания и нехватки рабочей силы. На смену им приходят современные интенсивные сады, где с небольшой площади можно получить больше урожая.

Раннеспелая черешня, выращиваемая в основном для свежего потребления, должна быть высокого качества. Некачественные плоды идут на переработку, в основном для производства компотов, соков, красителей и спиртных напитков.

Изменились и методы выращивания

Сегодня предпочтение отдаётся карликовым подвоям и интенсивным формам крон. Основная проблема раннеспелых сортов черешни — растрескивание, поэтому всё чаще используются сады с защитной плёнкой. Под плёнкой создаются другие условия, влияющие на питание и защиту растений.

Меняется и сортимент. Наряду с традиционными сортами, такими как Францис, Наполеон, Дрогана жёлтая, популярны новые сорта, например, Бигарро Оратовского и Кордия.

Черешня более чувствительна к весенним заморозкам, чем вишня

Для черешни необходимо опыление, так как сорта с S-аллелями склонны к самобесплодию. Это может привести к уменьшению размеров и однородности плодов. Среди новых сортов популярны Early Runt, Heart's Delight, Montmorency и Rainier. Эти сорта выращивают на карликовых подвоях (например, Gisela 5, 6 или MaxMa 14, 97). Несовместимость сортов встречается редко, но всё же возможна.

Черешня имеет апикальное доминирование, что затрудняет формирование боковых ветвей. Для создания начальной структуры кроны требуется много дополнительных операций. После начального интенсивного роста на формирование плодоношения уходит 3-4 года. Для постоянного плодоношения требуется много света, поэтому черешню нельзя выращивать без летней обрезки. Зимняя обрезка скорее является коррекцией, и её следует проводить как можно ближе к цветению, чтобы стимулировать гормональное завязывание плодов.

В естественных условиях для успешного опыления достаточно, если опыляется 10-15% всех цветков. После периода очистки, перед созреванием плодов, черешня может сбросить часть плодов, особенно если они не достигли стадии твёрдой мякоти. При низких температурах во время цветения плоды могут начать развиваться, но никогда не созреют.

Черешня — требовательное растение, требующее знаний и терпения

Черешня — требовательное растение, но при правильном уходе она отблагодарит вас. Основа защиты растений — это ранняя обработка, медь используется только при необходимости. Черешня также требует высокого содержания калия, но при этом необходимо следить за соотношением K/Ca и K/Mg, так как нарушение баланса может привести к появлению пятнистости на плодах. Для хорошего завязывания плодов рекомендуется начинать подкормки с начала цветения.

Черешня восприимчива к бактериальному ожогу (Pseudomonas syringae), особенно по сравнению с вишней или абрикосом, но устойчива к монилиозу. Раннеспелые сорта менее подвержены болезням, чем поздние. Пятнистая листовая муха (Drosophila suzukii) не представляет угрозы для ранних сортов, но в последние годы при тёплой и влажной погоде в мае она стала проблемой для поздних сортов.

Реализация черешни может быть сложной

Средняя урожайность черешни в плорородном саду составляет 8-12 тонн с гектара. Плоды должны быть диаметром более 32 мм. При хорошем урожае черешня может приносить хорошую прибыль, особенно в начале сезона, если нет избыточного предложения. К сожалению, эта культура особенно подвержена избыточному предложению, и при переполнении рынка её сложно продать. Сезон 2024 года был сложным из-за холодной весны, что затруднило завязывание плодов. В среднем по стране урожай был средним, но это компенсировалось хорошими ценами.

Что нас ждёт в 2025 году? Пока неизвестно, но венгерское издание Mezohir надеется, что фермеры, несмотря на все трудности, смогут завершить сезон с хорошими результатами.

Уточнения

Чере́шня или Ви́шня пти́чья (лат. Prúnus ávium) — древесное растение; вид рода Слива семейства Розовые.



