Печёночные отбивные, которые тают во рту! Секрет нежного вкуса

1:34 Your browser does not support the audio element. Еда

Аппетитные отбивные можно готовить не только из мяса, но и из печени! Главное — знать правильную технику, чтобы блюдо получилось мягким, нежным и без горечи.

Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Отбивные

Как избавиться от горечи в печени?

Перед приготовлением вымочите печень в молоке — это сделает её вкус мягче и нежнее.

Что понадобится для рецепта?

500 г свиной печени

400 мл молока

2 яйца

1 крупная луковица

3 ст. л. муки

Соль, молотый чёрный перец

Растительное масло

Как приготовить печёночные отбивные?

Подготовка печени:

Промойте печень, удалите плёнку и желчные протоки.

Залейте молоком и оставьте на 1 час.

Достаньте печень, обсушите бумажным полотенцем.

Подготовка отбивных:

Нарежьте печень пластами толщиной не более 2 см.

Накройте плёнкой и слегка отбейте с двух сторон.

Натертый лук распределите по кусочкам, посолите и поперчите.

Готовим кляр:

В одной миске взбейте яйца.

В другую насыпьте муку.

Обваляйте печень сначала в муке, затем в яйце, снова в муке.

Жарка отбивных:

Разогрейте масло в сковороде.

Обжаривайте по 3-4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.

Подавать можно с картофельным пюре или свежими овощами. Эти отбивные получаются невероятно мягкими и вкусными!

Уточнения

Субпроду́кты — внутренние органы (ливер, потроха) и части туш убойных животных, за исключением мякоти мяса, пригодные для дальнейшей переработки в пищевых или технических целях.

