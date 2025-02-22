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Печёночные отбивные, которые тают во рту! Секрет нежного вкуса

1:34
Еда

Аппетитные отбивные можно готовить не только из мяса, но и из печени! Главное — знать правильную технику, чтобы блюдо получилось мягким, нежным и без горечи.

Отбивные
Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Отбивные

Как избавиться от горечи в печени?

Перед приготовлением вымочите печень в молоке — это сделает её вкус мягче и нежнее.

Что понадобится для рецепта?

  • 500 г свиной печени
  • 400 мл молока
  • 2 яйца
  • 1 крупная луковица
  • 3 ст. л. муки
  • Соль, молотый чёрный перец
  • Растительное масло

Как приготовить печёночные отбивные?

Подготовка печени:

  • Промойте печень, удалите плёнку и желчные протоки.
  • Залейте молоком и оставьте на 1 час.
  • Достаньте печень, обсушите бумажным полотенцем.

Подготовка отбивных:

  • Нарежьте печень пластами толщиной не более 2 см.
  • Накройте плёнкой и слегка отбейте с двух сторон.
  • Натертый лук распределите по кусочкам, посолите и поперчите.

Готовим кляр:

  • В одной миске взбейте яйца.
  • В другую насыпьте муку.
  • Обваляйте печень сначала в муке, затем в яйце, снова в муке.

Жарка отбивных:

  • Разогрейте масло в сковороде.
  • Обжаривайте по 3-4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.

Подавать можно с картофельным пюре или свежими овощами. Эти отбивные получаются невероятно мягкими и вкусными!

Уточнения

Субпроду́кты — внутренние органы (ливер, потроха) и части туш убойных животных, за исключением мякоти мяса, пригодные для дальнейшей переработки в пищевых или технических целях.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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