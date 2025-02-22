Печёночные отбивные, которые тают во рту! Секрет нежного вкуса

Аппетитные отбивные можно готовить не только из мяса, но и из печени! Главное — знать правильную технику, чтобы блюдо получилось мягким, нежным и без горечи.
Перед приготовлением вымочите печень в молоке — это сделает её вкус мягче и нежнее.
Подготовка печени:
Подготовка отбивных:
Готовим кляр:
Жарка отбивных:
Подавать можно с картофельным пюре или свежими овощами. Эти отбивные получаются невероятно мягкими и вкусными!
Субпроду́кты — внутренние органы (ливер, потроха) и части туш убойных животных, за исключением мякоти мяса, пригодные для дальнейшей переработки в пищевых или технических целях.
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