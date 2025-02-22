Запечённая скумбрия — блюдо, которое влюбляет в себя с первого кусочка

1:22 Your browser does not support the audio element. Еда

Скумбрия — универсальная рыба, которая отлично поддается запеканию. Добавьте к ней лимон и лук, запекайте в фольге, и получите сочное, полезное блюдо, которое украсит как будничный, так и праздничный стол!

Фото: commons.wikimedia.org by Pxhere, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Скумбрия в духовке

Что понадобится для приготовления?

2 скумбрии

2 репчатых лука

1 лимон

1 ст. л. растительного масла

Соль и молотый чёрный перец — по вкусу

Как приготовить скумбрию в духовке?

Подготовка рыбы: отрежьте головы, выпотрошите скумбрию, промойте и обсушите бумажным полотенцем. Нарежьте лимон тонкими кружками, а лук — кольцами. Приправьте рыбу: посолите и поперчите скумбрию внутри и снаружи, сбрызните маслом. Сделайте поперечные надрезы и вставьте в них лимон, а вокруг рыбы разложите лук. Заверните в фольгу и отправьте в духовку, разогретую до 200 °C. Запекайте 30 минут.

Полезные советы:

Используйте свежую скумбрию — она будет сочнее и нежнее.

Экспериментируйте с приправами: попробуйте добавить розмарин, тимьян или чеснок.

Подавать блюдо можно с овощами или лёгким салатом.

Скумбрия, запечённая с лимоном, — это простое, но эффектное блюдо, которое покорит вас своим вкусом!

Уточнения

Ску́мбрии (лат. Scomber) — род рыб семейства скумбриевых отряда скумбриеобразных. Это пелагические рыбы, жизненный цикл которых не связан с дном.

