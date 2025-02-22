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Запечённая скумбрия — блюдо, которое влюбляет в себя с первого кусочка

1:22
Еда

Скумбрия — универсальная рыба, которая отлично поддается запеканию. Добавьте к ней лимон и лук, запекайте в фольге, и получите сочное, полезное блюдо, которое украсит как будничный, так и праздничный стол!

Скумбрия в духовке
Фото: commons.wikimedia.org by Pxhere, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Скумбрия в духовке

Что понадобится для приготовления?

  • 2 скумбрии
  • 2 репчатых лука
  • 1 лимон
  • 1 ст. л. растительного масла
  • Соль и молотый чёрный перец — по вкусу

Как приготовить скумбрию в духовке?

  1. Подготовка рыбы: отрежьте головы, выпотрошите скумбрию, промойте и обсушите бумажным полотенцем.
  2. Нарежьте лимон тонкими кружками, а лук — кольцами.
  3. Приправьте рыбу: посолите и поперчите скумбрию внутри и снаружи, сбрызните маслом.
  4. Сделайте поперечные надрезы и вставьте в них лимон, а вокруг рыбы разложите лук.
  5. Заверните в фольгу и отправьте в духовку, разогретую до 200 °C. Запекайте 30 минут.

Полезные советы:

  • Используйте свежую скумбрию — она будет сочнее и нежнее.
  • Экспериментируйте с приправами: попробуйте добавить розмарин, тимьян или чеснок.
  • Подавать блюдо можно с овощами или лёгким салатом.

Скумбрия, запечённая с лимоном, — это простое, но эффектное блюдо, которое покорит вас своим вкусом!

Уточнения

Ску́мбрии (лат. Scomber) — род рыб семейства скумбриевых отряда скумбриеобразных. Это пелагические рыбы, жизненный цикл которых не связан с дном.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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