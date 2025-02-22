Запечённая скумбрия — блюдо, которое влюбляет в себя с первого кусочка
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22.02.2025 14:37
Скумбрия — универсальная рыба, которая отлично поддается запеканию. Добавьте к ней лимон и лук, запекайте в фольге, и получите сочное, полезное блюдо, которое украсит как будничный, так и праздничный стол!
Фото: commons.wikimedia.org by Pxhere, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Скумбрия в духовке
Что понадобится для приготовления?
2 скумбрии
2 репчатых лука
1 лимон
1 ст. л. растительного масла
Соль и молотый чёрный перец — по вкусу
Как приготовить скумбрию в духовке?
Подготовка рыбы: отрежьте головы, выпотрошите скумбрию, промойте и обсушите бумажным полотенцем.
Нарежьте лимон тонкими кружками, а лук — кольцами.
Приправьте рыбу: посолите и поперчите скумбрию внутри и снаружи, сбрызните маслом.
Сделайте поперечные надрезы и вставьте в них лимон, а вокруг рыбы разложите лук.
Заверните в фольгу и отправьте в духовку, разогретую до 200 °C. Запекайте 30 минут.
Полезные советы:
Используйте свежую скумбрию — она будет сочнее и нежнее.
Экспериментируйте с приправами: попробуйте добавить розмарин, тимьян или чеснок.
Подавать блюдо можно с овощами или лёгким салатом.
Скумбрия, запечённая с лимоном, — это простое, но эффектное блюдо, которое покорит вас своим вкусом!
Уточнения
(лат. Ску́мбрии Scomber) — род рыб семейства скумбриевых отряда скумбриеобразных. Это пелагические рыбы, жизненный цикл которых не связан с дном.
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру