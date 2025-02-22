Котлеты разлетаются со стола за 5 минут: просто добавьте в них этот продукт

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1:28
Еда

Котлеты — это классика домашней кухни. Их готовят на будни и праздники, экспериментируя с рецептами. Но если хочется чего-то нового, попробуйте "Котлетки по-царски" с гречневой крупой!

Котлеты
Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Котлеты

Гречка придаёт котлетам особую текстуру и нежность, делая блюдо сытным и ароматным. Даже дети оценят этот вариант, а взрослые непременно попросят добавки!

Что понадобится для приготовления?

  • 500 г мяса (свинина или говядина)
  • 1 стакан отварной гречки (без соли)
  • 1 яйцо
  • 1 луковица
  • 2 зубчика чеснока
  • 2 ст. л. панировочных сухарей
  • 1 ст. л. подсолнечного масла
  • Соль, перец — по вкусу

Как приготовить котлеты по-царски?

  1. Приготовьте фарш — нарежьте мясо и пропустите его через мясорубку.
  2. Измельчите лук и чеснок, добавьте их в фарш.
  3. Добавьте остальные ингредиенты: гречку, яйцо, панировочные сухари, соль и перец. Всё тщательно перемешайте.
  4. Формируйте котлеты — отбейте фарш ладонями, чтобы он стал плотным.
  5. Жарьте на разогретой сковороде с растительным маслом, пока не появится румяная корочка.
  6. Подавайте с гарниром — отварным картофелем, овощами или салатом.

Эти котлеты получаются сочными, нежными и невероятно вкусными. А главное — они просты в приготовлении!

Уточнения

Котле́та (от фр. côtelette - "рёбрышко") — в первоначальном значении: кусок мяса, приготовленный на кости.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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