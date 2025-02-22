Котлеты разлетаются со стола за 5 минут: просто добавьте в них этот продукт

Котлеты — это классика домашней кухни. Их готовят на будни и праздники, экспериментируя с рецептами. Но если хочется чего-то нового, попробуйте "Котлетки по-царски" с гречневой крупой!
Гречка придаёт котлетам особую текстуру и нежность, делая блюдо сытным и ароматным. Даже дети оценят этот вариант, а взрослые непременно попросят добавки!
Эти котлеты получаются сочными, нежными и невероятно вкусными. А главное — они просты в приготовлении!
Котле́та (от фр. côtelette - "рёбрышко") — в первоначальном значении: кусок мяса, приготовленный на кости.
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