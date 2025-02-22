Котлеты разлетаются со стола за 5 минут: просто добавьте в них этот продукт

1:28 Your browser does not support the audio element. Еда

Котлеты — это классика домашней кухни. Их готовят на будни и праздники, экспериментируя с рецептами. Но если хочется чего-то нового, попробуйте "Котлетки по-царски" с гречневой крупой!

Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Котлеты

Гречка придаёт котлетам особую текстуру и нежность, делая блюдо сытным и ароматным. Даже дети оценят этот вариант, а взрослые непременно попросят добавки!

Что понадобится для приготовления?

500 г мяса (свинина или говядина)

(свинина или говядина) 1 стакан отварной гречки (без соли)

(без соли) 1 яйцо

1 луковица

2 зубчика чеснока

2 ст. л. панировочных сухарей

1 ст. л. подсолнечного масла

Соль, перец — по вкусу

Как приготовить котлеты по-царски?

Приготовьте фарш — нарежьте мясо и пропустите его через мясорубку. Измельчите лук и чеснок, добавьте их в фарш. Добавьте остальные ингредиенты: гречку, яйцо, панировочные сухари, соль и перец. Всё тщательно перемешайте. Формируйте котлеты — отбейте фарш ладонями, чтобы он стал плотным. Жарьте на разогретой сковороде с растительным маслом, пока не появится румяная корочка. Подавайте с гарниром — отварным картофелем, овощами или салатом.

Эти котлеты получаются сочными, нежными и невероятно вкусными. А главное — они просты в приготовлении!

Уточнения

Котле́та (от фр. côtelette - "рёбрышко") — в первоначальном значении: кусок мяса, приготовленный на кости.

