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Лавровый лист испортит вкус этих блюд! Не повторяйте ошибку

0:58
Еда

Лавровый лист — одна из самых популярных приправ в домашней кухне. Его добавляют в супы, соусы, вторые блюда и даже фарш. Но, несмотря на универсальность, есть блюда, где эта пряность может только навредить.

лавровый лист
Фото: flickr.com by Consell Comarcal del Baix Empordà, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
лавровый лист

Когда лучше отказаться от лаврового листа?

Главная особенность лавра — насыщенный аромат, который может заглушить естественный вкус блюда. Особенно это касается куриного мяса.

Почему не стоит добавлять лавровый лист в курицу?

  • Курица имеет мягкий вкус и нежный аромат.
  • Яркие специи могут перебить натуральный вкус мяса.
  • Вместо лавра лучше использовать травы с более тонким профилем: розмарин, тимьян или чеснок.

Если хотите подчеркнуть вкус блюда, а не заглушить его, выбирайте специи, которые дополняют основной продукт, а не перетягивают всё внимание на себя!

Уточнения

Лавро́вый лист — листья лавра благородного, использующиеся в кулинарии как пряность.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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