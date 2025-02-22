Лавровый лист испортит вкус этих блюд! Не повторяйте ошибку

0:58 Your browser does not support the audio element. Еда

Лавровый лист — одна из самых популярных приправ в домашней кухне. Его добавляют в супы, соусы, вторые блюда и даже фарш. Но, несмотря на универсальность, есть блюда, где эта пряность может только навредить.

Фото: flickr.com by Consell Comarcal del Baix Empordà, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ лавровый лист

Когда лучше отказаться от лаврового листа?

Главная особенность лавра — насыщенный аромат, который может заглушить естественный вкус блюда. Особенно это касается куриного мяса.

Почему не стоит добавлять лавровый лист в курицу?

Курица имеет мягкий вкус и нежный аромат.

Яркие специи могут перебить натуральный вкус мяса.

Вместо лавра лучше использовать травы с более тонким профилем: розмарин, тимьян или чеснок.

Если хотите подчеркнуть вкус блюда, а не заглушить его, выбирайте специи, которые дополняют основной продукт, а не перетягивают всё внимание на себя!

Уточнения

Лавро́вый лист — листья лавра благородного, использующиеся в кулинарии как пряность.

