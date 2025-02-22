Лавровый лист испортит вкус этих блюд! Не повторяйте ошибку

Лавровый лист — одна из самых популярных приправ в домашней кухне. Его добавляют в супы, соусы, вторые блюда и даже фарш. Но, несмотря на универсальность, есть блюда, где эта пряность может только навредить.
Главная особенность лавра — насыщенный аромат, который может заглушить естественный вкус блюда. Особенно это касается куриного мяса.
Почему не стоит добавлять лавровый лист в курицу?
Если хотите подчеркнуть вкус блюда, а не заглушить его, выбирайте специи, которые дополняют основной продукт, а не перетягивают всё внимание на себя!
Лавро́вый лист — листья лавра благородного, использующиеся в кулинарии как пряность.
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