Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пелагея улетела с дочерью из Москвы после запрета бывшего мужа уезжать из России
Спите как король: прибавляем 20 см и выбираем идеальный размер кровати
Блестящие перспективы развития: в КНР высказались о перспективах отношений России и Китая
Устали от простуды? Откройте для себя добавку с 30-кратным содержанием витамина С
Карандаш, тени, гель, воск: что выбрать для идеальных бровей
Новые реалии авторемонта: запчастей нет, а ждать приходится полгода
Как питание влияет на зрение: продукты, которые могут навредить вашим глазам
Творог каждый день: польза или скрытая угроза
Тренажёры не помогают достичь результата? Причина кроется не в них

Как печь в газовой духовке, чтобы ничего не подгорало? Простые хитрости

1:19
Еда

Газовая духовка нередко становится причиной разочарований: одна половина выпечки сгорает, другая остаётся сырой. Но это не значит, что нужно срочно переходить на электрический вариант. Достаточно знать несколько хитростей, которые помогут добиться идеального результата.

Булочки
Фото: flickr.com by Two Helmets Cooking, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Булочки

Главные правила выпечки в газовой духовке

1. Соблюдайте точный температурный режим
Выбирайте только проверенные рецепты, где указана оптимальная температура. Не стоит самовольно увеличивать нагрев, чтобы ускорить процесс: выпечка может получиться сырой внутри, но пригореть снаружи.

2. Используйте соль для равномерного прогрева
Обычная крупная соль поможет избежать подгорания. Насыпьте её в небольшую ёмкость и поставьте на дно духовки — это позволит теплу распределяться более равномерно.

3. Чай для идеальной румяности
Если хотите получить красивую, золотистую корочку на пирожках и булочках, обработайте их перед выпеканием смесью заваренного чёрного чая и сахара. Это придаст изделиям не только привлекательный вид, но и лёгкий аромат.

Эти простые советы помогут вам освоить работу с газовой духовкой и получать безупречную выпечку каждый раз!

Уточнения

Вы́печка — общее название для хлебобулочных и кондитерских изделий, изготавливаемых методом выпекания, а также сам этот процесс.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Гениальный трюк для похудения: его предложил британский психолог
Новости спорта
Гениальный трюк для похудения: его предложил британский психолог Аудио 
Катастрофа на наших глазах: удивительно, но никто не замечает, как океан забирает сушу
Наука и техника
Катастрофа на наших глазах: удивительно, но никто не замечает, как океан забирает сушу Аудио 
Одежда, которая старит: 3 вещи, от которых стоит избавиться
Красота и стиль
Одежда, которая старит: 3 вещи, от которых стоит избавиться Аудио 
Популярное
Посыпьте тропинки в саду этим средством — сорняки исчезнут без остатка

Обычная сода поможет легко избавиться от сорняков на садовых дорожках. Безопасно, просто и без вредной химии — вот как это работает!

Посыпьте тропинки в саду этим средством — сорняки исчезнут без остатка
Короткое замыкание обеспечено: нельзя ставить микроволновку в эти популярные на кухне места
Короткое замыкание обеспечено: нельзя ставить микроволновку в эти популярные на кухне места
Строили аэропорт, а нашли древнюю цивилизацию — кто знал, что под землёй скрывается город
Гениальный трюк для похудения: его предложил британский психолог
Тайна недр Украины или продано дважды: что ждёт афериста Зеленского? Дмитрий Плотников Зеленский скоро покинет Украину. Но отпустит ли Украину НАТО? Любовь Степушова Миллионы смертей и любовь к детям: шокирующие факты о бельгийском короле Леопольде II Сергей Лебедев
Зачем мыть окна, если через два дня они снова грязные? Хитрость, которая продлит их чистоту
Прощай, классический тренч: новый тренд в 2025 году — автомобильное пальто
Новые правила дорожного движения: красная разметка, строгие штрафы и неожиданные ловушки для водителей
Новые правила дорожного движения: красная разметка, строгие штрафы и неожиданные ловушки для водителей
Последние материалы
Спите как король: прибавляем 20 см и выбираем идеальный размер кровати
Блестящие перспективы развития: в КНР высказались о перспективах отношений России и Китая
Устали от простуды? Откройте для себя добавку с 30-кратным содержанием витамина С
Карандаш, тени, гель, воск: что выбрать для идеальных бровей
Как питание влияет на зрение: продукты, которые могут навредить вашим глазам
Новые реалии авторемонта: запчастей нет, а ждать приходится полгода
Творог каждый день: польза или скрытая угроза
Как печь в газовой духовке, чтобы ничего не подгорало? Простые хитрости
Тренажёры не помогают достичь результата? Причина кроется не в них
Криптовалютный мир в шоке: взлом Bybit стал крупнейшим в мире
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.