Как печь в газовой духовке, чтобы ничего не подгорало? Простые хитрости

1:19 Your browser does not support the audio element. Еда

Газовая духовка нередко становится причиной разочарований: одна половина выпечки сгорает, другая остаётся сырой. Но это не значит, что нужно срочно переходить на электрический вариант. Достаточно знать несколько хитростей, которые помогут добиться идеального результата.

Фото: flickr.com by Two Helmets Cooking, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Булочки

Главные правила выпечки в газовой духовке

1. Соблюдайте точный температурный режим

Выбирайте только проверенные рецепты, где указана оптимальная температура. Не стоит самовольно увеличивать нагрев, чтобы ускорить процесс: выпечка может получиться сырой внутри, но пригореть снаружи.

2. Используйте соль для равномерного прогрева

Обычная крупная соль поможет избежать подгорания. Насыпьте её в небольшую ёмкость и поставьте на дно духовки — это позволит теплу распределяться более равномерно.

3. Чай для идеальной румяности

Если хотите получить красивую, золотистую корочку на пирожках и булочках, обработайте их перед выпеканием смесью заваренного чёрного чая и сахара. Это придаст изделиям не только привлекательный вид, но и лёгкий аромат.

Эти простые советы помогут вам освоить работу с газовой духовкой и получать безупречную выпечку каждый раз!

Уточнения

Вы́печка — общее название для хлебобулочных и кондитерских изделий, изготавливаемых методом выпекания, а также сам этот процесс.

