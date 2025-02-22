Как печь в газовой духовке, чтобы ничего не подгорало? Простые хитрости

Газовая духовка нередко становится причиной разочарований: одна половина выпечки сгорает, другая остаётся сырой. Но это не значит, что нужно срочно переходить на электрический вариант. Достаточно знать несколько хитростей, которые помогут добиться идеального результата.
1. Соблюдайте точный температурный режим
Выбирайте только проверенные рецепты, где указана оптимальная температура. Не стоит самовольно увеличивать нагрев, чтобы ускорить процесс: выпечка может получиться сырой внутри, но пригореть снаружи.
2. Используйте соль для равномерного прогрева
Обычная крупная соль поможет избежать подгорания. Насыпьте её в небольшую ёмкость и поставьте на дно духовки — это позволит теплу распределяться более равномерно.
3. Чай для идеальной румяности
Если хотите получить красивую, золотистую корочку на пирожках и булочках, обработайте их перед выпеканием смесью заваренного чёрного чая и сахара. Это придаст изделиям не только привлекательный вид, но и лёгкий аромат.
Эти простые советы помогут вам освоить работу с газовой духовкой и получать безупречную выпечку каждый раз!
Вы́печка — общее название для хлебобулочных и кондитерских изделий, изготавливаемых методом выпекания, а также сам этот процесс.
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