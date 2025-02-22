Пьёте чай в пакетиках? Узнайте, почему это может быть опасно для вашего здоровья

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Недавно учёными было проведено исследование одноразовых чайных пакетиков, в ходе которого они проанализировали их состав. В испытаниях рассматривались различные материалы фильтров, такие как нейлон-6, который является самым распространённым пластиком в мире, полипропилен и целлюлоза.

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Согласно данным, опубликованным в журнале Chemosphere, все протестированные чайные пакетики выделяли вредный микропластик. Наибольшее количество опасных частиц обнаружилось у полипропиленовых фильтров — около 1,2 миллиарда пластиковых частиц на миллилитр чайной воды. Для целлюлозы данное значение составило около 135 миллионов, а для нейлона-6 — 8,2 миллиона частиц.

Доктор, профессор и директор профилактической кардиологии, Марта Гулати отметила, что эти цифры поражают, особенно для людей, которые регулярно употребляют много чая, так как это увеличивает риск возникновения серьёзных заболеваний.

Почему мы не замечаем эти частицы?

Возникает закономерный вопрос: если в чайных пакетиках содержится такое большое количество микропластика, почему мы это не видим? Ответ заключается в том, что микропластик и нанопластик слишком малы для наблюдения в повседневной жизни.

Микропластик имеет размеры менее 5 микрометров — в тысячу раз меньше, чем зерно риса, а нанопластик — менее 1 микрометра. Из-за своих небольших размеров эти частицы невозможно увидеть невооружённым глазом, и для их обнаружения необходимы специальные микроскопические методы.

"Трудно сказать, насколько любителям чая следует беспокоиться о воздействии микропластика", — говорит Саманта Бир, ведущий исследователь SimpleLab.

Вредные и опасные для здоровья частицы

Поглощение микропластика может иметь серьёзные последствия для здоровья, особенно при регулярном поступлении больших количеств.

В мире, где практически невозможно избежать попадания в пищу веществ, наносящих вред здоровью, крайне важно минимизировать присутствие микропластика в продуктах и посуде, используемой нами в быту.

Эти частицы могут негативно воздействовать на микробиом кишечника и гормональную систему, и могут вызывать воспаления в организме, увеличивая риск развития рака.

Эксперты предостерегают от использования опасных чайных пакетиков, считая это важным шагом в снижении воздействия микропластика в повседневной жизни. Если возможно, следует избегать этих пакетов, поскольку даже одна чашка чая может содержать миллиарды опасных частиц, что в долгосрочной перспективе связано с проблемами сердечно-сосудистой системы, бесплодием и определёнными видами рака.

Значит, нам нельзя пить чай?

Тем не менее, это не означает, что мы должны полностью отказаться от чая и его прекрасного вкуса. Важно мудро выбирать источники и формы потребления любимого напитка. Хотя избежать попадания микропластика в горячие напитки практически невозможно, существуют меры, которые мы можем предпринять для снижения воздействия вредных веществ.

"Листовой чай — один из самых эффективных способов минимизировать воздействие микро- и нанопластика. Полностью отказавшись от чайных пакетиков, мы исключаем риск загрязнения пластиком из самого пакетика", — говорит доктор. Гарсия-Родригес.

Для процеживания чая лучше использовать фильтр из нержавеющей стали или стекла, а не пластиковые принадлежности. В продаже есть много многоразовых чайных фильтров, которые можно легко очищать и использовать снова. Например, хлопковые или многоразовые бумажные фильтры — отличный вариант для отсеивания рассыпного чая.

Эксперты предупреждают, что если мы продолжаем покупать чай в одноразовых пакетах, важно выбирать варианты без пластика и помнить, что органический чай не всегда менее опасен. Наличие слова "органический" не гарантирует отсутствие пластика в пакетиках; это лишь указывает на условия, в которых выращивались чайные листья, сообщает издание Bien.hu.

Кроме того, врачи рекомендуют избегать кипячения воды для чая в микроволновке. Недавние исследования показали, что нейлоновые чайные пакетики, замоченные в микроволновке, увеличивают выбросы вредных микропластиков.

Уточнения

Микропластик — мелкие (обычно размером меньше пяти миллиметров) частицы пластика. Это не особый вид пластмассы, а любой тип пластикового фрагмента длиной менее 5 мм. Микропластик с гранулометрическим составом от 100 нм до 5 мм считается опасными для окружающей среды.

