Пьёте чай в пакетиках? Узнайте, почему это может быть опасно для вашего здоровья

Недавно учёными было проведено исследование одноразовых чайных пакетиков, в ходе которого они проанализировали их состав. В испытаниях рассматривались различные материалы фильтров, такие как нейлон-6, который является самым распространённым пластиком в мире, полипропилен и целлюлоза.
Согласно данным, опубликованным в журнале Chemosphere, все протестированные чайные пакетики выделяли вредный микропластик. Наибольшее количество опасных частиц обнаружилось у полипропиленовых фильтров — около 1,2 миллиарда пластиковых частиц на миллилитр чайной воды. Для целлюлозы данное значение составило около 135 миллионов, а для нейлона-6 — 8,2 миллиона частиц.
Доктор, профессор и директор профилактической кардиологии, Марта Гулати отметила, что эти цифры поражают, особенно для людей, которые регулярно употребляют много чая, так как это увеличивает риск возникновения серьёзных заболеваний.
Возникает закономерный вопрос: если в чайных пакетиках содержится такое большое количество микропластика, почему мы это не видим? Ответ заключается в том, что микропластик и нанопластик слишком малы для наблюдения в повседневной жизни.
Микропластик имеет размеры менее 5 микрометров — в тысячу раз меньше, чем зерно риса, а нанопластик — менее 1 микрометра. Из-за своих небольших размеров эти частицы невозможно увидеть невооружённым глазом, и для их обнаружения необходимы специальные микроскопические методы.
"Трудно сказать, насколько любителям чая следует беспокоиться о воздействии микропластика", — говорит Саманта Бир, ведущий исследователь SimpleLab.
Поглощение микропластика может иметь серьёзные последствия для здоровья, особенно при регулярном поступлении больших количеств.
В мире, где практически невозможно избежать попадания в пищу веществ, наносящих вред здоровью, крайне важно минимизировать присутствие микропластика в продуктах и посуде, используемой нами в быту.
Эти частицы могут негативно воздействовать на микробиом кишечника и гормональную систему, и могут вызывать воспаления в организме, увеличивая риск развития рака.
Эксперты предостерегают от использования опасных чайных пакетиков, считая это важным шагом в снижении воздействия микропластика в повседневной жизни. Если возможно, следует избегать этих пакетов, поскольку даже одна чашка чая может содержать миллиарды опасных частиц, что в долгосрочной перспективе связано с проблемами сердечно-сосудистой системы, бесплодием и определёнными видами рака.
Тем не менее, это не означает, что мы должны полностью отказаться от чая и его прекрасного вкуса. Важно мудро выбирать источники и формы потребления любимого напитка. Хотя избежать попадания микропластика в горячие напитки практически невозможно, существуют меры, которые мы можем предпринять для снижения воздействия вредных веществ.
"Листовой чай — один из самых эффективных способов минимизировать воздействие микро- и нанопластика. Полностью отказавшись от чайных пакетиков, мы исключаем риск загрязнения пластиком из самого пакетика", — говорит доктор. Гарсия-Родригес.
Для процеживания чая лучше использовать фильтр из нержавеющей стали или стекла, а не пластиковые принадлежности. В продаже есть много многоразовых чайных фильтров, которые можно легко очищать и использовать снова. Например, хлопковые или многоразовые бумажные фильтры — отличный вариант для отсеивания рассыпного чая.
Эксперты предупреждают, что если мы продолжаем покупать чай в одноразовых пакетах, важно выбирать варианты без пластика и помнить, что органический чай не всегда менее опасен. Наличие слова "органический" не гарантирует отсутствие пластика в пакетиках; это лишь указывает на условия, в которых выращивались чайные листья, сообщает издание Bien.hu.
Кроме того, врачи рекомендуют избегать кипячения воды для чая в микроволновке. Недавние исследования показали, что нейлоновые чайные пакетики, замоченные в микроволновке, увеличивают выбросы вредных микропластиков.
Микропластик — мелкие (обычно размером меньше пяти миллиметров) частицы пластика. Это не особый вид пластмассы, а любой тип пластикового фрагмента длиной менее 5 мм. Микропластик с гранулометрическим составом от 100 нм до 5 мм считается опасными для окружающей среды.
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