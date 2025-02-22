Устали от простуды? Откройте для себя добавку с 30-кратным содержанием витамина С

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3:35
Еда

Облепиха — это источник ценных плодов, насыщенных витаминами и омега-кислотами, которые полезны для здоровья и кожи. Если вы стремитесь пополнить запасы витамина С, как только начинаются симптомы простуды или гриппа, то эта информация для вас. 

Облепиха
Фото: commons.wikimedia.org by Kirechko, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Облепиха

Ягоды облепихи богаты витамином С, А, В, флавоноидами и каротиноидами, а также полезными жирами — омега-3, омега-6, омега-9 и особенно омега-7, известными как "омега-кислоты красоты". Эти вещества обладают мощными противовоспалительными свойствами, способствуют выработке коллагена, увлажняют слизистые оболочки, включая глаза, и помогают в процессе сжигания жира.

Что такое облепиха и для чего она полезна?

Облепиха крушиновидная, научное название — Hippophae rhamnoides, представляет собой выносливый вечнозеленый колючий кустарник высотой до 8-10 метров, который растет в суровых условиях и пустынных районах. Она встречается в основном на атлантическом побережье Европы, а также в Китае, Индии и других азиатских странах. Ягоды этого растения, небольшие и круглые, преимущественно используются для приготовления соков, джемов и сиропов.

Сок обладает свойствами натуральной поливитаминной и полиминеральной добавки. Из семян делают масло, являющееся одним из основных источников омега-7. В продаже также можно найти добавки с экстрактом облепихи, которые популярны благодаря высокому содержанию витамина С, а также благодаря их антиоксидантным и противовоспалительным свойствам. Экстракты применяются в косметике для лица, тела и волос, включая очищающие средства, увлажняющие кремы, сыворотки, шампуни и кондиционеры.

Свойства облепихи:

  •  Обладает антиоксидантными и противовоспалительными свойствами.
  •  Увлажняет и омолаживает кожу, помогает при воспалениях — экземе и акне.
  •  Увлажняет слизистые оболочки организма, способствует заживлению желудка и кишечника.
  •  Полезна при синдроме сухого глаза.
  •  Может облегчить желудочно-кишечные язвы.
  •  Способствует обмену веществ.
  •  Обладает общеукрепляющим эффектом и полезна при восстановлении, усталости и отсутствии аппетита.
  •  Оказывает помощь в заживлении ран при местном применении масла.
  •  Облепиховые добавки могут снизить уровень сахара в крови.
  •  Помогают регулировать артериальное давление и уровень холестерина, что полезно для сердца.
  •  Поддерживают иммунную систему.

Противопоказания:

Не рекомендуется принимать добавки с облепихой, если вы используете препараты, разжижающие кровь.

Как употреблять облепиху:

Облепиху можно принимать в виде капсул или сока, который можно пить в чистом виде, разводить с водой или добавлять в мюсли и смузи (рекомендуемая доза — 25-50 мг в день). Также доступен в виде порошка для размешивания в напитках или добавления в каши, а также масла для использования в кулинарии и косметических целях (по одной чайной ложке 2 раза в день во время еды). Облепиховое масло можно использовать в качестве заправки для салатов или наносить как увлажняющее средство на кожу, волосы и ногти, сообщает Vogue France.

Уточнения

Экзема (др.-греч. ἔκζεμα — высыпание на коже, от ἐκζέω — вскипаю) — острое или хроническое (рецидивирующее) незаразное заболевание кожи, обусловленное серьёзным воспалением преимущественно сосочкового слоя дермы и очаговым спонгиозом шиповатого эпидермиса, проявляющаяся полиморфно зудящей сыпью.
 

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Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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