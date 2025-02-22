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Креветки с "сюрпризом": стоит ли бояться чёрной линии на спине

1:35
Еда

Вы любите креветок, но действительно ли вы знаете, что скрывает эта тонкая черная линия на их спинах? Ответ может вас удивить.

Вареные креветки
Фото: flickr.com by Alpha, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Вареные креветки

Вдоль спин креветок проходит тонкая черная линия, скорее всего, вы на самом деле не знаете, что это такое.

Что это такое

Эта знаменитая черная линия — не что иное, как пищеварительная система креветок. По словам Дэйва Лава, исследователя морской биологии из Института Джона Хопкинса, эта черная линия представляет собой комбинацию съеденного на разных стадиях пищеварения. Но тогда нужно ли удалять эту неприглядную часть и опасно ли это для нашего здоровья?

Нужно ли удалять

Если вы привередливы к текстуре своих блюд, вам лучше потратить время на чистку креветок, потому что, если вы оставите эту маленькую черную жилку, вы рискуете получить ощущение зернистости во рту. 

Но с точки зрения здоровья нет никакого риска, если креветки приготовлены правильно. Кроме того, приготовление креветки при 62 °C достаточно, чтобы убить все присутствующие бактерии. С другой стороны, настоятельно не рекомендуется есть креветки сырыми, иначе вы подвергнетесь воздействию таких бактерий, как кишечная палочка. 

Как приготовить креветку

  1. Острым ножом сделайте легкий надрез вдоль спинки креветки.
  2. Найдите черную нить и осторожно удалите ее кончиком ножа или зубочисткой.
  3. Промойте креветки под холодной водой, чтобы убедиться, что вы все удалили.

Уточнения

Креветки или настоя́щие креве́тки (лат. Caridea), — инфраотряд ракообразных из отряда десятиногих (Decapoda).

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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