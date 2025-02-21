Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Первого человекоподобного робота с биомеханическими мышцами создали в США
Как похудеть за 3 дня? Тайна похудения по методу голодания
Любимая одежда села после стирки? 5 способов вернуть ей прежний размер
Забудьте о невкусной говядине: скрещивание пород коров Нелора и Галловея — прорыв в животноводстве
Проверь свою физическую форму за 60 секунд! Сколько шагов для этого нужно пройти?
Какие сыры помогут похудеть и сохранить здоровье: секреты от доктора Мясникова
Семь подушек безопасности в Ford Ranger Black: узнайте, что спасёт в случае аварии
Страховая пенсия: кто может получить и как рассчитать её размер
Самое известное издание мира опубликовало статью о Димаше Кудайбергене

Почему семена чиа должны быть на вашей кухне: польза и рецепты

2:35
Еда

Семена чиа — это настоящий суперфуд, способный разнообразить ваш рацион и принести значительную пользу здоровью. Однако важно знать, как правильно их употреблять, чтобы извлечь максимум пользы.

семена чиа
Фото: commons.wikimedia.org by ParentingPatch, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
семена чиа

Польза семян чиа

Семена чиа богаты омега-3 жирными кислотами, которые обладают противовоспалительными свойствами и защищают сердечно-сосудистую систему. Кроме того, они содержат клетчатку, способствующую улучшению пищеварения и поддержанию здоровой микрофлоры кишечника. Регулярное употребление семян чиа помогает дольше сохранять чувство сытости, что может способствовать контролю веса.

Как правильно употреблять семена чиа

Перед употреблением рекомендуется замачивать семена чиа в воде, молоке или других жидкостях. При этом они образуют гелеобразную массу, которая легче усваивается организмом и улучшает пищеварение. Оптимальное соотношение — 1 столовая ложка семян на 1 стакан жидкости. Оставьте смесь на 15-30 минут или на ночь в холодильнике.

Рецепты с семенами чиа

Семена чиа универсальны и могут быть добавлены в различные блюда. Вот несколько простых и полезных рецептов:

  • Пудинг с чиа и фруктами: Смешайте 2 столовые ложки семян чиа с 1 стаканом миндального молока и добавьте немного мёда или кленового сиропа по вкусу. Оставьте в холодильнике на ночь. Утром добавьте свежие фрукты или ягоды.

  • Смузи с чиа: В блендере смешайте 1 стакан кокосовой воды, 1 банан, горсть шпината и 1 столовую ложку семян чиа. Взбейте до однородной консистенции и сразу подавайте.

  • Йогурт с чиа и мёдом: Добавьте 1 столовую ложку семян чиа в стакан натурального йогурта, перемешайте и оставьте на 10 минут. Затем добавьте мёд и орехи по вкусу.

Советы по хранению

Храните семена чиа в плотно закрытой ёмкости в прохладном и тёмном месте. Это поможет сохранить их свежесть и питательные свойства на длительное время.

Возможные противопоказания

Несмотря на пользу, семена чиа могут вызывать аллергические реакции у некоторых людей. Начинайте с небольших порций и наблюдайте за реакцией организма. При наличии хронических заболеваний или приёме медикаментов рекомендуется проконсультироваться с врачом перед введением семян чиа в рацион.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Как приготовить мягкий и воздушный медовик без раскатывания коржей
Еда и рецепты
Как приготовить мягкий и воздушный медовик без раскатывания коржей Аудио 
Зачем мыть окна, если через два дня они снова грязные? Хитрость, которая продлит их чистоту
Недвижимость
Зачем мыть окна, если через два дня они снова грязные? Хитрость, которая продлит их чистоту Аудио 
Посыпьте тропинки в саду этим средством — сорняки исчезнут без остатка
Садоводство, цветоводство
Посыпьте тропинки в саду этим средством — сорняки исчезнут без остатка Аудио 
Популярное
Откуда перегар, если не пил? Эти продукты дадут положительный тест на алкоголь

Запах алкоголя сохраняется разное время в зависимости от напитка, а некоторые продукты могут дать ложный тест на алкотестере. Какие из них самые опасные?

Откуда перегар, если не пил? Эти продукты дадут положительный тест на алкоголь
Диетологи в восторге: эта специя борется с воспалением и продлевает молодость
Диетологи в восторге: эта специя борется с воспалением и продлевает молодость
Блины, которые съедаются быстрее, чем успевают остыть: в доме стоит такой аромат, что даже соседи заглядывают
Этот зверь исчез на 70 лет, но теперь вернулся — люди не готовы к последствиям
Ни ОСАГО, ни денег: как выбить компенсацию из виновника ДТП — пошаговая инструкция Дмитрий Плотников Зеленский скоро покинет Украину. Но отпустит ли Украину НАТО? Любовь Степушова Миллионы смертей и любовь к детям: шокирующие факты о бельгийском короле Леопольде II Сергей Лебедев
Бабушка научила: зачем перед посадкой разрезать картошку — теперь всегда так делаю
В Египте вводятся новые правила для туристов
Ваш телефон больше не ваш: три тревожных признака, что он под контролем хакеров
Ваш телефон больше не ваш: три тревожных признака, что он под контролем хакеров
Последние материалы
Как похудеть за 3 дня? Тайна похудения по методу голодания
Любимая одежда села после стирки? 5 способов вернуть ей прежний размер
Забудьте о невкусной говядине: скрещивание пород коров Нелора и Галловея — прорыв в животноводстве
Проверь свою физическую форму за 60 секунд! Сколько шагов для этого нужно пройти?
Почему семена чиа должны быть на вашей кухне: польза и рецепты
Какие сыры помогут похудеть и сохранить здоровье: секреты от доктора Мясникова
Семь подушек безопасности в Ford Ranger Black: узнайте, что спасёт в случае аварии
Страховая пенсия: кто может получить и как рассчитать её размер
Самое известное издание мира опубликовало статью о Димаше Кудайбергене
Экономика ЕС может рухнуть, об этом заявил Виктор Орбан
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.