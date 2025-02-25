Сыр любят многие, но далеко не все его виды одинаково полезны. Некоторые сорта содержат слишком много жира и соли, что делает их не лучшим выбором для тех, кто следит за питанием. В эфире программы "О самом главном" доктор Александр Мясников и шеф-повар Глеб Астафьев разобрали, какие сыры можно есть без вреда для фигуры и здоровья.
Если хочется менее солёного продукта, лучше выбрать:
Пармезан считается одним из самых полезных сыров, так как содержит большое количество кальция и витаминов. Однако при его употреблении стоит учитывать один нюанс — сочетание с орехами и вином.
Эти продукты содержат тиамин, который в некоторых случаях может провоцировать головную боль. Поэтому, несмотря на пользу, есть пармезан в таких сочетаниях следует с осторожностью.
Для сбалансированного рациона сыр можно комбинировать с кашами. Например, твёрдый сыр или брынза отлично дополнят кукурузную кашу, сделав её вкус богаче, а питание — более сбалансированным.
Моцаре́лла — молодой сыр итальянского происхождения, родом из региона Кампания, один из наиболее известных видов вытяжного сыра (паста филата). Классическая моцарелла (итал. mozzarella di bufala campana) производится из молока чёрных буйволиц, однако в продаже практически всегда присутствует моцарелла из коровьего молока.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Яйцо — один из главных продуктов, которые дополняют здоровое питание, ведь оно содержит большое количество белков, жиров и углеводов, которые наполняют организм энергией.