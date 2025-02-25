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Лучшие сыры для правильного питания – как выбрать подходящий вариант

Еда

Сыр любят многие, но далеко не все его виды одинаково полезны. Некоторые сорта содержат слишком много жира и соли, что делает их не лучшим выбором для тех, кто следит за питанием. В эфире программы "О самом главном" доктор Александр Мясников и шеф-повар Глеб Астафьев разобрали, какие сыры можно есть без вреда для фигуры и здоровья.

Сыр
Фото: freepik.com by Racool_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сыр

Какие сыры подходят для тех, кто следит за весом

  • Адыгейский сыр — нежный, мягкий, с низким содержанием жиров.
  • Брынза — один из самых популярных диетических сыров.
  • Сулугуни — лёгкий и менее калорийный вариант среди рассольных сыров.

Какой сыр содержит меньше соли

Если хочется менее солёного продукта, лучше выбрать:

  • Рикотту — мягкий и нежный сыр с низким содержанием натрия.
  • Моцареллу — особенно ту, что продаётся в рассоле.
  • Козий сыр — приятный по вкусу, но не такой солёный, как классические сорта.

Самый полезный сыр — чем он отличается

Пармезан считается одним из самых полезных сыров, так как содержит большое количество кальция и витаминов. Однако при его употреблении стоит учитывать один нюанс — сочетание с орехами и вином.

Эти продукты содержат тиамин, который в некоторых случаях может провоцировать головную боль. Поэтому, несмотря на пользу, есть пармезан в таких сочетаниях следует с осторожностью.

Как сочетать сыр с другими продуктами

Для сбалансированного рациона сыр можно комбинировать с кашами. Например, твёрдый сыр или брынза отлично дополнят кукурузную кашу, сделав её вкус богаче, а питание — более сбалансированным.

Уточнения

Моцаре́лла — молодой сыр итальянского происхождения, родом из региона Кампания, один из наиболее известных видов вытяжного сыра (паста филата). Классическая моцарелла (итал. mozzarella di bufala campana) производится из молока чёрных буйволиц, однако в продаже практически всегда присутствует моцарелла из коровьего молока. 
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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