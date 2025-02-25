Мясо по-французски без майонеза – вкусный и лёгкий вариант любимого блюда

3:04 Your browser does not support the audio element. Еда

Мясо по-французски — одно из самых популярных блюд, которое любят за нежную текстуру, сочность и аппетитную корочку. Однако традиционный вариант с майонезом и жирной свининой сложно назвать полезным. Высокая калорийность, избыток жира и соли делают это блюдо не самым удачным выбором для тех, кто следит за здоровьем и весом.

Фото: commons.wikimedia.org by AnimeEnjoer, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Мясо по-французски

Но отказаться от него совсем не обязательно. Диетолог Марият Мухина рассказала, как сделать мясо по-французски менее калорийным, сохранив при этом его вкус и сочность.

Какие продукты использовать вместо привычных

Заменив всего несколько ингредиентов, можно приготовить лёгкую версию мяса по-французски, которая подойдёт даже для правильного питания.

Выбираем правильное мясо

Свинина — жирное мясо, которое делает блюдо тяжёлым для пищеварения. Лучший вариант — куриное филе, индейка или нежирная говядина. Они содержат меньше насыщенных жиров, но при этом остаются сочными при правильном приготовлении. Отказываемся от майонеза

Майонез — это не только жир, но и искусственные добавки, которые увеличивают калорийность блюда. Вместо него можно использовать: Натуральный йогурт, смешанный с горчицей — он придаст блюду лёгкую пикантность.

Лёгкую сметану — она сохранит кремовую текстуру, но без лишних калорий. Добавляем больше овощей

Овощи не только делают блюдо полезнее, но и добавляют яркость вкусу. Идеально подойдут: Лук — придаёт сладковатую нотку.

Помидоры — делают мясо ещё более сочным.

Шпинат и брокколи — источник витаминов и клетчатки. Используем специи вместо соли

Многие не задумываются, но в классическом рецепте используется много соли. Вместо этого лучше добавить ароматные травы, которые подчеркнут вкус мяса: Розмарин — отлично сочетается с курицей и говядиной.

Тимьян — придаёт изысканный аромат.

Базилик — добавляет пряную свежесть.

Как правильно запекать мясо по-французски

Чтобы мясо получилось нежным и сочным, его не нужно обжаривать заранее. Достаточно слегка отбить куски, выложить их в форму и запечь в духовке.

Как сделать это правильно:

Используйте антипригарную форму или застелите дно фольгой — так можно запечь мясо без масла.

Не переживайте за сухость — овощи и соус сохранят сочность.

Запекайте при 180°C около 30-40 минут — этого достаточно, чтобы мясо оставалось мягким.

Плюсы такого варианта мяса по-французски

Меньше калорий — замена свинины на индейку и майонеза на йогурт снижает энергетическую ценность.

Больше пользы — овощи добавляют витамины и клетчатку.

Простота приготовления — нужно только замариновать мясо и отправить в духовку.

Уточнения

Мясо по-французски («Мясо по-капитански», «Дипломат», «По-домашнему» или «Сюрприз») — блюдо русской кухни, приготовленное из слоёв мяса (первоначально телятина, позднее также свинина или говядина), картофеля и сыра.



