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Мясо по-французски без майонеза – вкусный и лёгкий вариант любимого блюда

3:04
Еда

Мясо по-французски — одно из самых популярных блюд, которое любят за нежную текстуру, сочность и аппетитную корочку. Однако традиционный вариант с майонезом и жирной свининой сложно назвать полезным. Высокая калорийность, избыток жира и соли делают это блюдо не самым удачным выбором для тех, кто следит за здоровьем и весом.

Мясо по-французски
Фото: commons.wikimedia.org by AnimeEnjoer, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Мясо по-французски

Но отказаться от него совсем не обязательно. Диетолог Марият Мухина рассказала, как сделать мясо по-французски менее калорийным, сохранив при этом его вкус и сочность.

Какие продукты использовать вместо привычных

Заменив всего несколько ингредиентов, можно приготовить лёгкую версию мяса по-французски, которая подойдёт даже для правильного питания.

  1. Выбираем правильное мясо
    Свинина — жирное мясо, которое делает блюдо тяжёлым для пищеварения. Лучший вариант — куриное филе, индейка или нежирная говядина. Они содержат меньше насыщенных жиров, но при этом остаются сочными при правильном приготовлении.

  2. Отказываемся от майонеза
    Майонез — это не только жир, но и искусственные добавки, которые увеличивают калорийность блюда. Вместо него можно использовать:

    • Натуральный йогурт, смешанный с горчицей — он придаст блюду лёгкую пикантность.
    • Лёгкую сметану — она сохранит кремовую текстуру, но без лишних калорий.

  3. Добавляем больше овощей
    Овощи не только делают блюдо полезнее, но и добавляют яркость вкусу. Идеально подойдут:

    • Лук — придаёт сладковатую нотку.
    • Помидоры — делают мясо ещё более сочным.
    • Шпинат и брокколи — источник витаминов и клетчатки.

  4. Используем специи вместо соли
    Многие не задумываются, но в классическом рецепте используется много соли. Вместо этого лучше добавить ароматные травы, которые подчеркнут вкус мяса:

    • Розмарин — отлично сочетается с курицей и говядиной.
    • Тимьян — придаёт изысканный аромат.
    • Базилик — добавляет пряную свежесть.

Как правильно запекать мясо по-французски

Чтобы мясо получилось нежным и сочным, его не нужно обжаривать заранее. Достаточно слегка отбить куски, выложить их в форму и запечь в духовке.

Как сделать это правильно:

  • Используйте антипригарную форму или застелите дно фольгой — так можно запечь мясо без масла.
  • Не переживайте за сухость — овощи и соус сохранят сочность.
  • Запекайте при 180°C около 30-40 минут — этого достаточно, чтобы мясо оставалось мягким.

Плюсы такого варианта мяса по-французски

  • Меньше калорий — замена свинины на индейку и майонеза на йогурт снижает энергетическую ценность.
  • Больше пользы — овощи добавляют витамины и клетчатку.
  • Простота приготовления — нужно только замариновать мясо и отправить в духовку.

Уточнения

Мясо по-французскиМясо по-капитански», «Дипломат», «По-домашнему» или «Сюрприз») — блюдо русской кухни, приготовленное из слоёв мяса (первоначально телятина, позднее также свинина или говядина), картофеля и сыра.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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