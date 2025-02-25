Мясо по-французски без майонеза – вкусный и лёгкий вариант любимого блюда

Мясо по-французски — одно из самых популярных блюд, которое любят за нежную текстуру, сочность и аппетитную корочку. Однако традиционный вариант с майонезом и жирной свининой сложно назвать полезным. Высокая калорийность, избыток жира и соли делают это блюдо не самым удачным выбором для тех, кто следит за здоровьем и весом.
Но отказаться от него совсем не обязательно. Диетолог Марият Мухина рассказала, как сделать мясо по-французски менее калорийным, сохранив при этом его вкус и сочность.
Заменив всего несколько ингредиентов, можно приготовить лёгкую версию мяса по-французски, которая подойдёт даже для правильного питания.
Выбираем правильное мясо
Свинина — жирное мясо, которое делает блюдо тяжёлым для пищеварения. Лучший вариант — куриное филе, индейка или нежирная говядина. Они содержат меньше насыщенных жиров, но при этом остаются сочными при правильном приготовлении.
Отказываемся от майонеза
Майонез — это не только жир, но и искусственные добавки, которые увеличивают калорийность блюда. Вместо него можно использовать:
Добавляем больше овощей
Овощи не только делают блюдо полезнее, но и добавляют яркость вкусу. Идеально подойдут:
Используем специи вместо соли
Многие не задумываются, но в классическом рецепте используется много соли. Вместо этого лучше добавить ароматные травы, которые подчеркнут вкус мяса:
Чтобы мясо получилось нежным и сочным, его не нужно обжаривать заранее. Достаточно слегка отбить куски, выложить их в форму и запечь в духовке.
Как сделать это правильно:
Мясо по-французски («Мясо по-капитански», «Дипломат», «По-домашнему» или «Сюрприз») — блюдо русской кухни, приготовленное из слоёв мяса (первоначально телятина, позднее также свинина или говядина), картофеля и сыра.
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Яйцо — один из главных продуктов, которые дополняют здоровое питание, ведь оно содержит большое количество белков, жиров и углеводов, которые наполняют организм энергией.