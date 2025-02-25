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Больше не порчу креветки – теперь размораживаю только так

1:32
Еда

Неправильная разморозка может испортить вкус и текстуру креветок. Если подвергнуть их резкому перепаду температур или оставить при комнатной температуре, морепродукты теряют сочность и могут даже стать опасными для здоровья.

Креветки на гриле
Фото: flickr.com by [cipher], https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Креветки на гриле

Лучший способ разморозки — безопасный, но не быстрый

Идеальный вариант — оставить креветки в холодильнике. Это самый надёжный способ, который помогает сохранить все вкусовые качества.

  • Время разморозки: от 12 до 24 часов
  • Как делать правильно: переложите креветки из морозильника в контейнер или миску и оставьте в холодильнике на ночь

Этот метод позволяет избежать резких перепадов температуры и снижает риск бактериального роста.

Что делать, если нужно разморозить быстро

Если времени мало, можно воспользоваться размораживанием в холодной воде.

  • Время: 30 минут — 1 час
  • Как делать правильно: поместите креветки в герметичный пакет и опустите в миску с холодной водой. Меняйте воду каждые 15-20 минут, чтобы поддерживать низкую температуру.

Этот метод значительно быстрее холодильного, но требует постоянного контроля.

Чего делать нельзя

  • Не оставляйте креветки при комнатной температуре — это ускоряет размножение бактерий.
  • Не используйте горячую воду — креветки потеряют свою текстуру и могут начать вариться прямо во время разморозки.
  • Не размораживайте в микроволновке — продукт станет резиновым.

Уточнения

Креветки — инфраотряд ракообразных из отряда десятиногих (Decapoda). Широко распространены по морям всего мира, многие виды освоили пресные воды. Размер взрослых особей разных представителей варьирует от 2 до 30 см.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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