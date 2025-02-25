Больше не порчу креветки – теперь размораживаю только так

Неправильная разморозка может испортить вкус и текстуру креветок. Если подвергнуть их резкому перепаду температур или оставить при комнатной температуре, морепродукты теряют сочность и могут даже стать опасными для здоровья.
Идеальный вариант — оставить креветки в холодильнике. Это самый надёжный способ, который помогает сохранить все вкусовые качества.
Этот метод позволяет избежать резких перепадов температуры и снижает риск бактериального роста.
Если времени мало, можно воспользоваться размораживанием в холодной воде.
Этот метод значительно быстрее холодильного, но требует постоянного контроля.
Креветки — инфраотряд ракообразных из отряда десятиногих (Decapoda). Широко распространены по морям всего мира, многие виды освоили пресные воды. Размер взрослых особей разных представителей варьирует от 2 до 30 см.
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