Больше не порчу креветки – теперь размораживаю только так

1:32 Your browser does not support the audio element. Еда

Неправильная разморозка может испортить вкус и текстуру креветок. Если подвергнуть их резкому перепаду температур или оставить при комнатной температуре, морепродукты теряют сочность и могут даже стать опасными для здоровья.

Фото: flickr.com by [cipher], https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Креветки на гриле

Лучший способ разморозки — безопасный, но не быстрый

Идеальный вариант — оставить креветки в холодильнике. Это самый надёжный способ, который помогает сохранить все вкусовые качества.

Время разморозки: от 12 до 24 часов

Как делать правильно: переложите креветки из морозильника в контейнер или миску и оставьте в холодильнике на ночь

Этот метод позволяет избежать резких перепадов температуры и снижает риск бактериального роста.

Что делать, если нужно разморозить быстро

Если времени мало, можно воспользоваться размораживанием в холодной воде.

Время: 30 минут — 1 час

Как делать правильно: поместите креветки в герметичный пакет и опустите в миску с холодной водой. Меняйте воду каждые 15-20 минут, чтобы поддерживать низкую температуру.

Этот метод значительно быстрее холодильного, но требует постоянного контроля.

Чего делать нельзя

Не оставляйте креветки при комнатной температуре — это ускоряет размножение бактерий.

Не используйте горячую воду — креветки потеряют свою текстуру и могут начать вариться прямо во время разморозки.

Не размораживайте в микроволновке — продукт станет резиновым.

Уточнения

Креветки — инфраотряд ракообразных из отряда десятиногих (Decapoda). Широко распространены по морям всего мира, многие виды освоили пресные воды. Размер взрослых особей разных представителей варьирует от 2 до 30 см.

