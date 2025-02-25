Похудеть можно, но какой ценой? Карнивор-диета

1:30 Your browser does not support the audio element. Еда

Обычно при похудении советуют есть больше овощей и фруктов, но последователи карнивор-диеты делают всё наоборот. Эта система питания исключает клетчатку и строится исключительно на продуктах животного происхождения.

Фото: commons.wikimedia.org by mirian gil, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Красное мясо

На таком рационе можно есть жирное мясо, яйца, морепродукты и сыры с минимумом углеводов. Но от чая, кофе и любых растительных напитков придётся отказаться — разрешена только вода и костный бульон.

Как мясная диета помогает снижать вес

Главный принцип карнивор-диеты — полное отсутствие углеводов. Именно поэтому вес начинает снижаться, но за этим процессом скрываются серьёзные риски.

Гастроэнтеролог Маргарита Амеличкина объяснила, что хотя ограничение клетчатки бывает оправдано при некоторых заболеваниях кишечника, полное исключение углеводов вредно.

Чем опасна карнивор-диета

Недостаток энергии — углеводы являются основным топливом для организма, их отсутствие приводит к быстрой утомляемости.

Замедление пищеварения — отсутствие клетчатки ухудшает работу кишечника.

Повышенная нагрузка на почки и ЖКТ — из-за избытка белка и жиров организм испытывает стресс.

Особенно опасен такой режим для людей с хроническими заболеваниями почек или ЖКТ — чрезмерное употребление мяса может привести к обострению болезней.

Уточнения

Карнивор-диета (Carnivore diet), или "диета хищника", - система питания, где в основу берётся поедание продуктов животного происхождения. Антипод вегетарианства\веганства

