Похудеть можно, но какой ценой? Карнивор-диета

Обычно при похудении советуют есть больше овощей и фруктов, но последователи карнивор-диеты делают всё наоборот. Эта система питания исключает клетчатку и строится исключительно на продуктах животного происхождения.
На таком рационе можно есть жирное мясо, яйца, морепродукты и сыры с минимумом углеводов. Но от чая, кофе и любых растительных напитков придётся отказаться — разрешена только вода и костный бульон.
Главный принцип карнивор-диеты — полное отсутствие углеводов. Именно поэтому вес начинает снижаться, но за этим процессом скрываются серьёзные риски.
Гастроэнтеролог Маргарита Амеличкина объяснила, что хотя ограничение клетчатки бывает оправдано при некоторых заболеваниях кишечника, полное исключение углеводов вредно.
Особенно опасен такой режим для людей с хроническими заболеваниями почек или ЖКТ — чрезмерное употребление мяса может привести к обострению болезней.
Карнивор-диета (Carnivore diet), или "диета хищника", - система питания, где в основу берётся поедание продуктов животного происхождения. Антипод вегетарианства\веганства
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Яйцо — один из главных продуктов, которые дополняют здоровое питание, ведь оно содержит большое количество белков, жиров и углеводов, которые наполняют организм энергией.