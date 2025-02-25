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Тошнота, слабость, головокружение – почему кофе может ухудшить самочувствие

1:20
Еда

Обычно чашка кофе помогает проснуться и зарядиться энергией, но у некоторых людей всё происходит наоборот – появляется тошнота, слабость и даже головокружение. В чём причина и кому лучше ограничить потребление кофеина?

Коричневый маникюр
Фото: freepik.com by devmaryna, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Коричневый маникюр

Кому противопоказан кофе

Кардиолог Иосиф Шубитидзе объяснил, что кофе может быть опасен для людей с проблемами сердца и сосудов. В первую очередь стоит отказаться от напитка при:

  • Высоком давлении – кофеин провоцирует его кратковременный рост, что опасно для гипертоников.
  • Нарушениях сердечного ритма – кофе может усилить тахикардию и привести к неприятным последствиям.
  • Болезнях ЖКТ – напиток стимулирует выработку соляной кислоты, что усугубляет гастрит, язву и рефлюкс.
  • Психических расстройствах – кофеин может вызвать ухудшение состояния.
  • Беременности – напиток способен негативно повлиять на развитие плода.

Как понять, что кофе не подходит

Если после чашки кофе появляется головокружение, учащённое сердцебиение или тошнота, это может быть сигналом организма о непереносимости кофеина. В таком случае стоит снизить его количество или заменить на альтернативные напитки.

Уточнения

Ко́фе — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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