Тошнота, слабость, головокружение – почему кофе может ухудшить самочувствие

Обычно чашка кофе помогает проснуться и зарядиться энергией, но у некоторых людей всё происходит наоборот – появляется тошнота, слабость и даже головокружение. В чём причина и кому лучше ограничить потребление кофеина?
Кардиолог Иосиф Шубитидзе объяснил, что кофе может быть опасен для людей с проблемами сердца и сосудов. В первую очередь стоит отказаться от напитка при:
Если после чашки кофе появляется головокружение, учащённое сердцебиение или тошнота, это может быть сигналом организма о непереносимости кофеина. В таком случае стоит снизить его количество или заменить на альтернативные напитки.
Ко́фе — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.
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Яйцо — один из главных продуктов, которые дополняют здоровое питание, ведь оно содержит большое количество белков, жиров и углеводов, которые наполняют организм энергией.