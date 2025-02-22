Готовим блины необычного цвета: ваши гости захотят знать этот рецепт

2:01 Your browser does not support the audio element. Еда

Как сделать блины необычного, яркого жёлтого цвета, удивив всех за столом? Ответ прост: добавьте куркуму! Именно благодаря этой специи блинчики приобретают не только красивый оттенок, но и лёгкий, ненавязчивый аромат. Кстати, такую подачу блинов идеально дополняет оригинальная десертная начинка из бананов, арахиса и карамельного соуса.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Блины

Что понадобится:

Яйца куриные — 2 шт.

Вода — 1 стакан

Молоко — 1 стакан

Мука пшеничная — 1 стакан

Масло растительное — 2 ст. л.

Куркума — 1 ч. л.

Соль — 1\2 ч. л.

Сливочное масло — по вкусу

Бананы — 5 шт.

Жареный арахис — 100 г

Карамельный соус — 100 мл

Готовим шаг за шагом:

Подготовьте все ингредиенты. Воду вскипятите. Яйца взбейте миксером с солью и куркумой до пышной пены. Тонкой струйкой влейте кипяток, не прекращая взбивать. Затем влейте холодное молоко, снова взбейте и постепенно добавьте просеянную муку. В конце добавьте растительное масло, перемешайте и оставьте тесто в холодильнике на 20-30 минут. Тем временем бананы разомните вилкой, а арахис порубите на небольшие кусочки. Хорошо разогрейте блинную сковороду. По желанию слегка смажьте маслом и вылейте порцию теста, распределив его тонким слоем. Выпекайте блинчики до золотистых краёв, переворачивайте и готовьте ещё 30 секунд. Готовые блины складывайте в стопку, смазывая сливочным маслом. Для начинки смешайте бананы и арахис с небольшим количеством карамельного соуса. Выложите начинку на каждый блин, сверните треугольником, украсьте карамельным соусом и посыпьте арахисом. Подавайте эти жёлтые блинчики и наслаждайтесь удивлёнными взглядами гостей!

Уточнения

Курку́ма дли́нная Куркума домашняя, Куркума культурная, или турмерик, жёлтый имбирь (лат. Cúrcuma lónga) — многолетнее травянистое растение, вид рода Куркума (Curcuma) семейства Имбирные (Zingiberaceae).

