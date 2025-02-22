Готовим блины необычного цвета: ваши гости захотят знать этот рецепт

Как сделать блины необычного, яркого жёлтого цвета, удивив всех за столом? Ответ прост: добавьте куркуму! Именно благодаря этой специи блинчики приобретают не только красивый оттенок, но и лёгкий, ненавязчивый аромат. Кстати, такую подачу блинов идеально дополняет оригинальная десертная начинка из бананов, арахиса и карамельного соуса.
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Блины
Что понадобится:
Яйца куриные — 2 шт.
Вода — 1 стакан
Молоко — 1 стакан
Мука пшеничная — 1 стакан
Масло растительное — 2 ст. л.
Куркума — 1 ч. л.
Соль — 1\2 ч. л.
Сливочное масло — по вкусу
Бананы — 5 шт.
Жареный арахис — 100 г
Карамельный соус — 100 мл
Готовим шаг за шагом:
Подготовьте все ингредиенты. Воду вскипятите.
Яйца взбейте миксером с солью и куркумой до пышной пены.
Тонкой струйкой влейте кипяток, не прекращая взбивать.
Затем влейте холодное молоко, снова взбейте и постепенно добавьте просеянную муку.
В конце добавьте растительное масло, перемешайте и оставьте тесто в холодильнике на 20-30 минут.
Тем временем бананы разомните вилкой, а арахис порубите на небольшие кусочки.
Хорошо разогрейте блинную сковороду. По желанию слегка смажьте маслом и вылейте порцию теста, распределив его тонким слоем.
Выпекайте блинчики до золотистых краёв, переворачивайте и готовьте ещё 30 секунд.
Готовые блины складывайте в стопку, смазывая сливочным маслом.
Для начинки смешайте бананы и арахис с небольшим количеством карамельного соуса.
Выложите начинку на каждый блин, сверните треугольником, украсьте карамельным соусом и посыпьте арахисом.
Подавайте эти жёлтые блинчики и наслаждайтесь удивлёнными взглядами гостей!
Уточнения
Курку́ма дли́ннаяКуркума домашняя, Куркума культурная, или турмерик, жёлтый имбирь (лат. Cúrcuma lónga) — многолетнее травянистое растение, вид рода Куркума (Curcuma) семейства Имбирные (Zingiberaceae).