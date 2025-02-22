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Готовим блины необычного цвета: ваши гости захотят знать этот рецепт

2:01
Еда

Как сделать блины необычного, яркого жёлтого цвета, удивив всех за столом? Ответ прост: добавьте куркуму! Именно благодаря этой специи блинчики приобретают не только красивый оттенок, но и лёгкий, ненавязчивый аромат. Кстати, такую подачу блинов идеально дополняет оригинальная десертная начинка из бананов, арахиса и карамельного соуса.

Блины
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Блины

Что понадобится:

  • Яйца куриные — 2 шт.
  • Вода — 1 стакан
  • Молоко — 1 стакан
  • Мука пшеничная — 1 стакан
  • Масло растительное — 2 ст. л.
  • Куркума — 1 ч. л.
  • Соль — 1\2 ч. л.
  • Сливочное масло — по вкусу
  • Бананы — 5 шт.
  • Жареный арахис — 100 г
  • Карамельный соус — 100 мл

Готовим шаг за шагом:

  1. Подготовьте все ингредиенты. Воду вскипятите.
  2. Яйца взбейте миксером с солью и куркумой до пышной пены.
  3. Тонкой струйкой влейте кипяток, не прекращая взбивать.
  4. Затем влейте холодное молоко, снова взбейте и постепенно добавьте просеянную муку.
  5. В конце добавьте растительное масло, перемешайте и оставьте тесто в холодильнике на 20-30 минут.
  6. Тем временем бананы разомните вилкой, а арахис порубите на небольшие кусочки.
  7. Хорошо разогрейте блинную сковороду. По желанию слегка смажьте маслом и вылейте порцию теста, распределив его тонким слоем.
  8. Выпекайте блинчики до золотистых краёв, переворачивайте и готовьте ещё 30 секунд.
  9. Готовые блины складывайте в стопку, смазывая сливочным маслом.
  10. Для начинки смешайте бананы и арахис с небольшим количеством карамельного соуса.
  11. Выложите начинку на каждый блин, сверните треугольником, украсьте карамельным соусом и посыпьте арахисом.
  12. Подавайте эти жёлтые блинчики и наслаждайтесь удивлёнными взглядами гостей!

Уточнения

Курку́ма дли́нная Куркума домашняя, Куркума культурная, или турмерик, жёлтый имбирь (лат. Cúrcuma lónga) — многолетнее травянистое растение, вид рода Куркума (Curcuma) семейства Имбирные (Zingiberaceae).

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Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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