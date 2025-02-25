Не обязательно есть кабачки – эти продукты содержат больше калия

1:19 Your browser does not support the audio element. Еда

Калий — один из ключевых микроэлементов для здоровья сердечно-сосудистой системы. Он помогает снизить артериальное давление, поддерживает нормальную работу сердечной мышцы и влияет на расслабление нервной системы.

Фото: commons.wikimedia.org by Andrey Butko, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Курага

Диетолог Михаил Гинзбург в эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1" отметил, что недостаток калия может проявляться в виде аритмии.

Суточная норма потребления этого микроэлемента — от 3,5 до 5 граммов. Чтобы получить такое количество калия, пришлось бы съесть около семи кабачков. Но есть продукты, в которых его гораздо больше.

Продукты-рекордсмены по содержанию калия

Курага — 100 граммов содержат половину дневной нормы калия.

Чернослив — отличный источник полезных микроэлементов.

Сушёные яблоки — помогают восполнить дефицит калия.

Печёный картофель в кожуре — самый доступный продукт с высокой концентрацией калия.

Как приготовить богатый калием напиток

Чтобы получить необходимую суточную дозу калия, медики рекомендуют использовать компотную смесь из сухофруктов. Полкилограмма такой смеси заливают литром холодной воды, доводят до кипения и настаивают под крышкой на ночь.

Уточнения

Курага́ — высушенные половинки плодов абрикоса без косточки.



