Калий — один из ключевых микроэлементов для здоровья сердечно-сосудистой системы. Он помогает снизить артериальное давление, поддерживает нормальную работу сердечной мышцы и влияет на расслабление нервной системы.
Диетолог Михаил Гинзбург в эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1" отметил, что недостаток калия может проявляться в виде аритмии.
Суточная норма потребления этого микроэлемента — от 3,5 до 5 граммов. Чтобы получить такое количество калия, пришлось бы съесть около семи кабачков. Но есть продукты, в которых его гораздо больше.
Чтобы получить необходимую суточную дозу калия, медики рекомендуют использовать компотную смесь из сухофруктов. Полкилограмма такой смеси заливают литром холодной воды, доводят до кипения и настаивают под крышкой на ночь.
Курага́ — высушенные половинки плодов абрикоса без косточки.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Яйцо — один из главных продуктов, которые дополняют здоровое питание, ведь оно содержит большое количество белков, жиров и углеводов, которые наполняют организм энергией.