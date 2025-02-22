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Хитрость для хозяек: как сделать блины не только вкусными, но и полезными

1:49
Еда

Традиционные масленичные блины на пшеничной муке и молоке — вкусное, но не самое полезное угощение. Однако, с помощью небольших изменений, вы сможете наслаждаться любимым блюдом без вреда для здоровья.

Блины с вареньем
Фото: Openverse by ХВикт, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Блины с вареньем

Как сделать блины полезнее

Специалисты советуют заменять часть пшеничной муки на другие виды — это сделает блины не только вкуснее, но и полезнее. Например, гречневая мука обогатит блюдо клетчаткой и важными микроэлементами, придав блинам необычный вкус. Отличной альтернативой станет также цельнозерновая мука. Для любителей более лёгких блинов подойдут овсяная или рисовая мука.

Начинка, которая принесёт пользу

Начинка для блинов — это ещё одна возможность сделать угощение полезным. Вместо сахара нутрициологи рекомендуют добавлять в блюдо свежие или замороженные ягоды, натуральный мёд или фрукты.

Кроме сладких вариантов, обратите внимание и на солёные начинки.

Например:

  • Нежирный творог с зеленью
  • Тушеные овощи
  • Грибы

Эти варианты не только разнообразят праздничное меню, но и обеспечат организм полезными веществами.

Правила здорового застолья

Кроме состава блюд, важно не забывать и о количестве съеденного. Контроль размера порций поможет избежать неприятных последствий переедания.

Также не пренебрегайте питьевым режимом. Вода в течение дня облегчит пищеварение и поможет поддержать водный баланс. Прекрасным дополнением к блинам будут травяные чаи.

Масленица — это не повод для переедания, а возможность порадовать себя и близких, уделяя внимание своему здоровью и самочувствию.

Уточнения

Ма́сленица — восточнославянский традиционный праздник, отмечаемый в течение недели перед Великим постом, сохранивший в своей обрядовой основе ряд элементов дохристианской славянской мифологии.

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Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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